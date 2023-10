El 5% del PXOM validado en abril seguirá sin aplicarse por pegas de CHMS y Xunta

El 5% del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Lugo, que fue aprobado en abril tras doce años de retraso y de controversias entre el Concello, la Xunta y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, seguirá sin poder aplicarse. Y no solo eso sino que, según la posición de la Xunta, podría haber que retrotraer el procedimiento y, en algunas partes, volver poco menos que al punto del que se partió en el año 2011.

La Xunta pidió un informe a la CHMS y esta señala problemas

La Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas e Territorio asegura que no puede inscribir el 5% del PXOM en el Rexistro de Ordenación do Territorio e Planeamento Urbanístico de Galicia, trámite preceptivo para que pueda entrar en vigor, porque, tras consultar a la CHMS, esta dictaminó que no cumple las condiciones que exigió en su último informe, de 2019. La Xunta asegura que el Concello debe corregir el documento y someterlo a votación de nuevo en el pleno municipal para su aprobación.

¿Qué problemas detecta ahora la Confederación Hidrográfica?

La CHMS considera que la información sobre inundabilidad que aportó el Concello en algunos puntos es "a una escala excesiva" y abarca más ámbito del 5%, pero en cambio no tiene el grado de detalle suficiente en otros, dice. Afirma que no en todos los planos que el Concello aportó están bien definidos los trazados del río Rato y de su ramal en el tramo más próximo a su nacimiento y que tampoco está bien recogido un arroyo que pasa por el núcleo de Barreiro, como tampoco las zonas de flujo preferente de estos cauces actuales y futuras. En algunos otros planos esta información sí aparece, según señala la Confederación en el informe que emitió a petición de la Xunta.

La CHMS dice que la documentación que se le aportó son páginas sueltas de memorias, fichas y planos, es decir, un documento parcial que no ha sido refundido con el ya aprobado en 2011.

¿Los requerimientos de la CHMS son nuevos?

La mayor parte de las apreciaciones que hace ahora no son nuevas, aunque existe cierta duda de si con el tiempo las ha ido aumentando.

La CHMS informó por primera vez el PXOM, de forma favorable, en 2008, bajo la presidencia del exconcejal Francisco Fernández Liñares, que luego sería condenado por su actuación en este organismo y en el Concello. En ese informe, que no pasó por la Comisaría de Aguas, se recordaba la obligación de cumplir la normativa del Dominio Público Hidráulico, según la cual no se puede construir en zonas inundables. Sin embargo, el plan preveía desarrollos en el entorno del Rato y en zonas de protección de aguas de muchos núcleos rurales, así como la construcción de grandes urbanizables en algunas parroquias, con el mismo problema. Por esa razón, la Xunta dejó en suspenso esa parte del plan en 2011.

Las denuncias y los estudios de colectivos ecologistas como Adega sobre la problemática del Rato hizo que la CHMS moviera ficha y en 2013 exigió estudios hidrológicos de esa y de otras zonas. El gobierno local se defendía entonces asegurando que el detalle que se pedía no se había solicitado para el resto del plan.

En todo caso, el Concello aportó la información en 2018, con nuevas delimitaciones de núcleos y la renuncia a algunos urbanizables. En 2019, la CHMS emitió un informe favorable condicionado a que se incluyera la lámina de inundación de la avenida extraordinaria de periodo de retorno de 500 años del río Rato, así como las zonas de flujo preferente, e información similar sobre un arroyo a su paso por Barreiro. En el informe emitido ahora, la CHMS sigue viendo déficit de información y además apunta que el Concello hizo los estudios hidrológicos "con la mejor información disponible en aquel momento", pero advierte de que desde 2020 hay nueva cartografía de la zona.

¿Por qué la Xunta ha pedido ahora de nuevo un informe a la CHMS?

El 5% del PXOM fue aprobado por el PSOE y el PP en el pleno de abril tras el informe emitido po la Xunta en septiembre del año anterior, que era favorable pero condicionado precisamente a que se incorporara toda la documentación que la CHMS llevaba años exigiendo. Debido a que tuvo el PXOM extraviado durante semanas, la Xunta emitió ese informe fuera de los tres meses que tenía para hacer requerimientos al Concello. Según el entonces concejal Álvaro Santos, esa circunstancia generaba inseguridad jurídica porque, si el Concello hacía esos cambios, el pleno aprobaría un documento sin que nadie más le hubiese dado el visto bueno y eso sería "un invento administrativo que podería traer moita cola". Sin embargo, en el último pleno antes de las elecciones municipales, el gobierno local encontró la forma de aprobar el plan, sin dar explicaciones de qué fórmula había encontrado para hacerlo con seguridad. Medio año después, la Xunta le dice que así no vale.

La Xunta quiso comprobar que el plan cumplía todos los requisitos antes de inscribirlo en el registro gallego y solicitó informe a la Lo hace apoyándose en el informe de la CHMS, que le fue solicitado "en virtud del deber de colaboración entre las administraciones públicas".

¿Qué significa esta nueva demora del plan general?

El 5% del PXOM afecta a 70 núcleos de 21 parroquias de las 54 existentes, a urbanizables como los del entorno del Hula, donde por falta de nuevo plan no se puede hacer un aparcamiento en condiciones, y a sectores de suelo industrial de A Campiña y O Ceao, por ejemplo. Los propietarios de estos suelos llevan lustros esperando para construir u "ordenar", en palabras del propio gobierno local, edificaciones ya existentes, como es el caso de parte de las instalaciones de una de las grandes empresas de Lugo, Leite Río.