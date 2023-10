El BNG ensayará otros presupuestos participativos sin tope económico

El Concello de Lugo tuvo presupuestos participativos por última vez en 2018 y el área de Participación e Servizos para a Veciñanza los recuperará este año con una nueva fórmula. Realizará reuniones presenciales en tres puntos de la ciudad en las próximas semanas en las que la concejala del área, Cristina López, y el primer teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo, escucharán las propuestas de los vecinos y allí mismo descartarán las que no vean factibles por razones técnicas, económicas, de competencias o porque directamente vayan en contra del modelo de ciudad en el que trabaja el gobierno local.

Las peticiones que los concejales sí vean viables serán analizadas e incorporadas al presupuesto del próximo año en la medida en que sea posible, porque, aunque una de las diferencias en esta ocasión es que en principio no hay una cuantía máxima de presupuesto participativo, la inversión que el Concello puede hacer es lógicamente limitada. "Haberá que priorizar. Seguramente non se vai poder facer todo o que se propoña. E ao mellor algunhas peticións xa coinciden co que nós queremos facer", explica Arroxo.

El nuevo modelo obedece también a que la ley ha cambiado y ahora no se pueden aprobar partidas presupuestarias sin saber a qué se van a destinar

Los nacionalistas explicaron que la nueva fórmula se debe en parte a que la ley ha cambiado y ahora no es posible aprobar un presupuesto municipal con una partida destinada a inversiones sin especificar cuáles serán. En 2018, último año de presupuestos participativos, se reservaron 400.000 euros a ellos, las peticiones vecinales se recogieron a través de una página web específica y después hubo una votación popular.El modelo que se aplicará ahora funciona ya desde hace años en el ayuntamiento de San Sadurniño (A Coruña), que también gobierna el BNG, y donde participan el 10% de sus poco más de 2.700 vecinos. "Alí son practicamente uns orzamentos consensuados", señala Arroxo.

Los vecinos de Lugo también podrán hacer aportaciones a través del correo electrónico [email protected]. Todas las propuestas serán respondidas.

Arroxo y López explicaron que será una experiencia piloto que, si resulta positiva, el próximo año se llevará a todos los barrios y a la zona rural. Las peticiones que atañan a áreas que gobiernan los socios socialistas le serán trasladadas a estos, explicaron.

La primera reunión será este jueves en María Balteira

La primera reunión para recabar propuestas de los vecinos será este jueves, a las seis de la tarde en el centro María Balteira. El próximo martes, día 24, el encuentro será en el Maruja Mallo a la misma hora, y al día siguiente los nacionalistas escucharán a los vecinos en el centro social de Fingoi, a las siete de la tarde.

Arroxo explicó que el modelo de recogida de ideas y de votación popular hace que en ocasiones resulten ganadoras propuestas que son antagónicas, "por iso nos decantamos polo modelo de San Sadurniño, con propostas directas en reunións. É un modelo que non é hermético e que permite, nese mesmo momento, aclarar en directo se esa idea pode ser viable", explica el primer teniente de alcaldesa, quien confía en que haya participación vecinal.



Arroxo explicó que de momento se desconoce a cuánto ascenderá el presupuesto del Concello para 2024, si se verá afectada la partida de inversiones y si habrá que recurrir a crédito bancario.