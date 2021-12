UU AA exige que se traslade a los ganaderos la subida de la leche

Integrantes del sindicato Unións Agrarias se concentraron este martes en el supermercado Eroski de As Termas para demandar a los consumidores que no compren leche de marcas de industrias que pagan el litro por debajo de los costes de producción. La movilización sindical coincidió con el anuncio del presidente del Gobierno de que se obligará a revisar el precio de la leche cuando se incrementen estos costes por causan que no dependan del ganadero.

Si en los últimos meses los productores se movilizaron ante las plantas de Lactalis y Capsa, UU AA quiere trasladar ahora "ao público en xeral a grave situación do sector produtor". Los responsables Eroski retiraron de sus lineales envases de varias marcas denunciadas por los ganaderos como muestra de solidaridad.

El coordinador sectorial de Unións Agrarias, Félix Porto, explicó que la situación es "insostible " y recordó que "levamos meses reclamando ao Ministerio de Agricultura que faga cumprir a Lei da Cadea Alimentaria". Los ganaderos gallegos perciben 34,2 céntimos por litro de leche, frente a los 35,2 de la media española. La diferencia es de tres céntimos si se cruza el puente de los Santos, ya que en Asturias se paga a 37,3.

"Recibimos unha carta na que mostran a intención de negociar e agardamos que non sexa unha manobra do sector industrial para agochar as súas vergoñas"

Porto agradeció la actitud de la distribución, que subió en los últimos meses el precio de venta de litro de leche en torno a nueve céntimos "pero a maioría das industrias quedan cos cartos das subidas e non llos trasladan aos produtores ", comentó, y aclaró que esta situación obliga a las granjas a vender a pérdidas. Los pequeños incrementos de algunas empresas que compran leche en origen son considerados "insuficientes. Para evitar as perdas hai que subir un mínimo de cinco céntimos por litro ", agregó.

En las próximas semanas puede cambiar el escenario ante la invitación de la industria a negociar. "Recibimos unha carta na que mostran a intención de negociar e agardamos que non sexa unha manobra do sector industrial para agochar as súas vergoñas. Estamos abertos a falar, especialmente con aquelas empresas coas que temos maiores diferenzas", indicó Porto. En caso de no llegarse a acuerdos, los sindicatos recrudecerán las movilizaciones. Pese a este acercamiento de posturas, Porto subrayó que algunas empresas les remitieron "burofax ameazantes, pero non nos van amedrentar".

CAMBIO. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Senado la modificación del decreto que regula los contratos lácteos para "garantizar precios justos a los productores".

En una respuesta a la senadora del PNV Esfetanía Beltrán, Pedro Sánchez precisó que el comprador estará obligado a revisar el precio de compra de la leche en los contratos de larga duración cuando aumenten los costes de producción que no dependan del ganadero, aunque el contrato se haya firmado a precio fijo, según ha planteado el Ministerio de Agricultura.