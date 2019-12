Piden 27 anos de prisión para o presunto asasino de Ana Enjamio

A Fiscalía pide penas que suman 27 anos de cárcere para César A.O., presunto asasino da nova enxeñeira Ana Enjamio, e que será xulgado por un tribunal de xurado a partir do luns, na sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

Este xuízo estaba sinalado inicialmente para mediados de novembro, pero problemas na configuración do xurado obrigaron a pospolo até a semana do 9 de decembro.

O ministerio público considera probado que o acusado, quen era compañeiro de traballo da vítima e mantivera unha relación sentimental con ela durante uns meses, someteuna a unha total "fustrigación" e acoso desde a ruptura da devandita relación, en xullo de 2016, ata que acabou coa súa vida, o 16 de decembro dese ano, no portal do edificio no que a moza vivía, en Vigo.

No seu escrito de acusación, sinala que César A.O. non aceptou o fin da relación e insistíalle constantemente para que volvese con el, chegando mesmo a subtraerlle o teléfono para enviar fotos de ambos á anterior parella de Ana, coa que ela retomara o contacto.



COMPLETAMENTE "OBSESIONADO". O acusado, que chegou a inscribirse no mesmo ximnasio que a vítima, instalou unha aplicación no móbil para controlar as súas chamadas e mensaxes, presentábase na súa casa, mesmo de madrugada, para reprocharlle que se vise con ese outro mozo e pedirlle que volvese ser a súa parella, e chegou a "obsesionarse completamente" con Ana.

De feito, apunta no seu escrito o Ministerio Público, César comentou aos seus achegados que rompera a súa familia para estar con ela (estaba casado e tiña dous fillos cando iniciou a relación) e que, se Ana non estaba con el, tampouco estaría co outro mozo.

O grao de acoso chegou até tal punto que a moza deixou a súa vivenda por temor e foise a vivir temporalmente co mozo co que retomara amizade, antes de trasladarse definitivamente a unha vivenda compartida na Avenida de Madrid.

DESENLACE FATAL. Esa espiral de fustrigación tivo o seu desenlace fatal na madrugada do 16 de decembro de 2016. Esa noite, ambos coincidiron nunha cea de empresa e, durante todo o tempo, César estivo pendente de Ana, chegando a seguila a ela e ao seu grupo de amigos cando saíron a dar unha volta despois da cea.

Nun momento determinado, o acusado desapareceu sen despedirse, ao darse conta de que Ana ía regresar á súa casa (no coche dunha amiga, xunto a outras persoas que a acompañaban). César desprazouse a fume de carozo ás inmediacións do piso onde vivía Ana e unha vez alí, lle rajó as rodas do seu coche, que estaba aparcado na zona, e esperouna, ata que a moza chegou e os seus acompañantes fóronse.

Entón, abordouna de forma sorpresiva cando entraba no portal e atacouna cun coitelo ou navalla. Sen darlle posibilidade de defenderse, arrastrouna até o fondo do portal, onde lle asestou polo menos 28 coiteladas en abdome, peito e pescozo, das que 12 alcanzáronlle o corazón.

Despois, o acusado foise a casa dos seus pais, duchouse e cambiou de roupa, e desfíxose da arma do crime, do teléfono de Ana (que levou consigo), e das roupas que vestía cando a atacou.

DELITOS E PENAS. Por estes feitos, a Fiscalía considera a César A.O. autor dun delito de asasinato con aleivosía e ensañamiento, ademais dun de acoso. Polo primeiro dos delitos pide para el 25 anos de cárcere, e dous anos polo segundo, ademais de reclamar que se lle prohiba achegarse durante 10 anos á familia da vítima, á que deberá indemnizar en 450.000 euros por danos morais.

Pola súa banda, a acusación popular, que exerce a Xunta de Galicia, pide que o acusado sexa condenado a 33 anos de prisión. Así, reclama 25 anos polo delito de asasinato, 3 anos por un delito continuado de coaccións (ou subsidiariamente 2 anos por un delito de acoso ilexítimo) e outros 5 anos de cárcere polo delito de vulneración da intimidade.