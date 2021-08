El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este jueves que el regidor de Vigo, Abel Caballero, "se debería preocupar más que por las luces de Navidad, por presionar al Gobierno para que baje la luz".

Así lo ha manifestado el alcalde madrileño ante los medios de comunicación desde la plaza Felipe II, después de que su homólogo gallego anunciara este miércoles el alumbrado de Navidad en Vigo, una campaña que contará con "11 millones de luces led". "Nueva York se nos va a queda pequeño", proclamó.

"Me daría vergüenza ajena salir el miércoles en las fotos colocando las luces de Navidad", ha lanzado José Luis Martínez-Almeida, quien ha indicado que la situación "social y sanitaria" actual no es la adecuada para estar centrados en el alumbrado navideño. "Le diría que las únicas luces que le importan a los españoles son las luces de su casa con el mayor precio histórico que nunca se ha alcanzado. El momento no requiere de exhibiciones; a los vigueses les preocupa llegar a fin de mes", ha concluido.

ILEGALIDAD. Por su parte, el BNG ha advertido este jueves que la iluminación de mil árboles en Navidad que anunció el miércoles el alcalde de Vigo, Abel Caballero, es "abierta y completamente ilegal" al incumplir la ordenanza municipal de espacios naturales y zonas verdes.

Según ha explicado el portavoz de los nacionalistas en Vigo, Xabier Igrexas, el artículo 16.6 de la ordenanza prohíbe que "se cuelgue, se instale, se clave" elemento alguno sobre los árboles. "Los árboles no son postes", ha dicho Igrexas, a cuyo partido le resulta "difícil de entender que el alcalde no comprenda" que lo que pretende está prohibido o que "se pueda permitir el lujo de afirmar públicamente que va a incumplir una ordenanza municipal en vigor".

Por ello, el Bloque ha anunciado que en el próxima comisión informativa de medio ambiente exigirá al Gobierno municipal que cumpla con la ordenanza municipal."¿Qué problema tiene Abel Caballero con los árboles?", se ha preguntado Igrexas, que ha recordado la tala reciente en la plaza de la Princesa a causa de las obras en la Puerta del Sol, última de una serie de polémicas al respecto, para asegurar que lo del alcalde, con el "arboricidio permanente" en la ciudad, "parece algo que raya en lo patológico".