Acierta en el blanco: Trucos sencillos para limpiar tus zapatillas blancas

Descubre los trucos fáciles para limpiar tus zapatillas blancas que están tan a la moda durante este año. De tela, de lona o de piel, en invierno o verano.

Cuando las zapatillas se ensucian, el método más simple y obvio para limpiar las zapatillas blancas es meterlas en la lavadora. Esto provoca que se deterioren mucho antes.

No obstante, tanto si la suciedad no se va con un simple lavado como si no puedes lavarlas por estar fabricadas con un material delicado, existen varios trucos alternativos que puedes anotar.

