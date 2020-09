Otoño 2020: Cómo poner una funda nórdica para el cambio de estación

Se acerca el otoño y con él el cambio de ropa de cama, con el nórdico como principal protagonista para protegernos, pero ¿sabes poner la funda del nórdico?

Para poner la funda del nórdico de manera correcta no hace falta hacer un Máster, pero sí es necesario seguir bien los consejos del fabricante y tu intuición para que no estés horas y horas luchando contra este particular 'rompecabezas'.

Por ello, en Vida y Casa te traemos una serie de consejos para poner la funda del nórdico de manera correcta. ¡Anótalos todos y ponlos en práctica con el tuyo!

Lee la noticia completa en: vidaycasa.com