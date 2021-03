Mascarillas negras de tendencia: ¿Un complemento más?

El complemento de moda se reinventa, una y otra vez, y las mascarillas negras son las que acaparan todas las miradas.

Desde que la pandemia hiciera acto de presencia, nuestra rutina cambió y cuánto ¿verdad? De ahí que todo diera un giro de 360º en nuestras prioridades y nuestra salud encabezara el primer puesto en ellas.

El uso obligatorio de la mascarilla fue otro giro de tuerca, responsable de que el mercado se adaptara a la nueva situación y nos ofreciera un sinfín de opciones y diseños para salvaguardarnos del virus.

De obligación a ser un complemento más en nuestro día a día, lo de salir a la calle sin mascarilla en mano ya no se contempla. Al principio los despistes ocurrían día sí y otro también, ahora, ya se ha convertido en un hábito. Llaves, móvil, cartera...y mascarilla.

Pero si analizamos el papel que juega la moda y las tendencias en los diseños de mascarillas, irremediablemente debemos concluir en que este es muy importante.

En un principio la medida parecía temporal, desgraciadamente los plazos se alargan y no podemos obviar su uso. Nuestra salud y la de los que nos rodean está en juego.

Lo de ponerse la mascarilla y punto ha cambiado, ahora nos preocupamos más por cómo es la mascarilla que llevamos, eso sí lo de garantizar su eficacia no puede ser un aspecto secundario. La moda hay que tenerla en cuenta sí, pero no hay que darle un protagonismo que vaya en detrimento de nuestra salud. Esto es innegociable.

La revolución de las mascarillas negras

Continuando con el peso que tiene la moda en la elección de la mascarilla, señalar el papel relevante que han adquirido las mascarillas negras. ¿Cuál es el motivo de que se hayan convertido en las más buscadas? Pues, sencillamente, el motivo no es otro que el de su versatilidad.

Comprar mascarillas negras ha pasado a ser una de las mejores opciones para plantarle cara al virus, mientras cuidamos nuestra imagen y, cómo no, nuestro look. Y es que el negro combina con todo, da igual lo que lleves puesto, lo importante es que con una mascarilla negra quedará estéticamente genial.

Ante esta realidad no debemos olvidar dónde debemos centrar el foco, y en esto no hay debate, la eficacia de la mascarilla debe anteponerse a todo. No vale de nada ir top, si a la primera de cambio estamos expuestos al contagio.

Comprar una mascarilla negra, homologada y hacer un buen uso de ella es vital para salir ilesos en nuestro día a día. La pandemia no nos lo está poniendo fácil en ningún aspecto, de ahí que tengamos que ser precavidos. No te olvides que serlo, dicen por ahí que vale por dos.

Ya lo sabes, si quieres estar protegido en todo momento y no renunciar a las tendencias, quizás comprar mascarillas negras sea lo que tú necesitas.