A Xunta destinará 1,7 millóns ás obras do novo centro de saúde de Antas

A Xunta de Galicia ten xa rematado o proxecto definitivo para construír o novo centro de saúde de Antas de Ulla, no que investirá 1,7 millóns. O xerente da área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte, Ramón Ares Rico, visitou o venres o concello ulloano para presentarlle aos traballadores ese documento que guiará as obras, no que se reflicte un investimento que se incrementa en 500.000 euros en relación ao que figuraba no proxecto básico, feito público en abril do ano pasado.

Ares, quen estivo acompañado pola directora de Atención Primaria, María Núñez Temes, explicou que tras este novo trámite a Axencia Galega de Infraestruturas xa está en disposición de poder licitar as obras e así empezar canto antes a construción do novo centro sanitario.

O xerente da área sanitaria detallou ao persoal que as novas instalacións triplicarán a superficie do actual consultorio e contarán con máis espazos abertos, diáfanos e amplos, tendo a madeira como elemento construtivo fundamental.

Dende o Sergas destacaron que o novo centro de saúde se levantará nunha parcela cedida polo Concello e "permitirá desenvolver unha atención sanitaria con máis e mellores espazos e máis medios diagnósticos e técnicos como a dotación dunha zona específica para realizar cirurxía menor".

Nesa liña, Ares resaltou que o proxecto técnico inclúe a ampliación dos espazos das consultas e a creación dunha sala polivalente.

O Plan de Infraestruturas de Atención Primaria da Xunta, ademais desta dotación, contempla a construción na provincia de novos centros de saúde en Ribadeo, Pantón, Becerreá, Guntín e Lugo.