El complejo industrial que Altri proyecta en Palas de Rei para fabricar fibras textiles producidas a partir de la madera de bosques certificados ha sido declarado este jueves por el Consello da Xunta proyecto industrial estratégico de Galicia.

"É un proxecto innovador e ambicioso para producir lyocell, que é un tecido de alta calidade moito máis ecolóxico que as fibras tradicionais e que está sendo cada vez máis demandado pola industria textil de todo o mundo", señaló en rueda de prensa el presidente, Alfonso Rueda. Con una capacidad para fabricar 200.000 toneladas anuales de pulpa soluble, la base de la fibra textil, la iniciativa —que requerirá una inversión de 850 millones de euros en su primera fase— obtiene un impulso con la decisión adoptada por el Gobierno gallego.

La declaración como proyecto estratégico al amparo de la Lei de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia permitirá reducir a la mitad los plazos administrativos, preservando las garantías técnicas, jurídicas y ambientales. "Vai supoñer o outorgamento de licenza directa no momento en que o resto dos trámites estean completados", añadió el mandatario, que hizo hincapié en la disposición de la Xunta a "facilitar todo o que estea da súa man" para que el complejo, que promete generar 2.500 empleos, sea una realidad.

Con todo, para que Altri tome la decisión definitiva en el primer semestre de 2023 sobre si sigue o no adelante con la biofábrica falta que el Gobierno central despeje el acceso a los fondos europeos. La pastera portuguesa, que cuenta con el respaldo de la sociedad público-privada Impulsa Galicia, aspira a conseguir entre 220 y 250 millones en subvenciones. En este punto, Rueda incidió en que la Xunta "seguirá reclamando" al Ejecutivo de Pedro Sánchez que dispense "o mesmo tratamento" a los proyectos gallegos viables que a los planteados en otras comunidades.

El presidente de la Xunta evidenció su descontento con la concesión directa por parte del Ejecutivo central de una ayuda de 90 millones a la Comunidad Valenciana para la gigafactoría de baterías que Volkswagen proyecta en Sagunto. La subvención aparece recogida en el decreto de medidas anticrisis publicado el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). También ha levantado ampollas la asignación de otros 29,3 millones a Cataluña para el desarrollo del vehículo eléctrico, una decisión aprobada en el Consejo de Ministros del pasado martes.

Molesto, Rueda contrapuso la ausencia de concreción con respecto a Altri y otras iniciativas tractoras de Galicia con la asignación directa de "cantidades importantes para proxectos que reclamaban financiamento Next Generation" en comunidades "que lle interesan electoralmente a Pedro Sánchez, como Valencia e Cataluña". Tras insistir en que las iniciativas gallegas están, "como mínimo, igual de maduras" que las de las comunidades del Levante que están recibiendo recursos públicos, el titular de la Xunta denunció el "agravio" al que se ve sometida la comunidad y afirmó "non entender" que el PSdeG no se muestre crítico con la actuación de Moncloa.

En paralelo, el titular de la Xunta también recordó que Altri precisa concreción del Estado a respecto de su enganche a la red eléctrica. Recordó que en noviembre trasladó a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, las necesidades de modificación de la planificación de la red de transporte de electricidad 2021-2026 en Galicia para que puedan prosperar los proyectos industriales que se están fraguando. La Xunta incide en que no cabe esperar a que sus demandas sean contempladas en la hoja de ruta de Redeia para 2024-2029. "Seguiremos insistindo e agardamos que o Goberno sexa sensible con este proxecto e con outros que son unha auténtica oportunidade para Galicia", avisó Rueda.

El de Altri es el cuarto proyecto industrial declarado estratégico por la Xunta y se suma a la planta de metanol verde de Forestal del Atlántico en Mugardos y a la fábrica de neumáticos que Sentury Tire levantará en As Pontes, que también acogerá un complejo de hidrógeno verde impulsado por Reganosa y EDP.