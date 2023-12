Xunta e Concello de Palas estudan mellorar a pista deportiva do Ceip da localidade

A vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e o alcalde de Palas de Rei, Pablo José Taboada, mantiveron un encontro no que abordaron o proxecto municipal para mellorar a contorna da pista deportiva do Ceip da localidade.

A representante da Xunta e o rexedor palense avaliaron o establecemento dunha posible colaboración entre as dúas administracións coa finalidade de executar distintas actuacións, como a creación dunha explanada de formigón e a instalación dunha beirarrúa no seu perímetro. Os traballos tamén incluirían a mellora dos xardíns da contorna e a instalación de distinto mobiliario urbano, como unha fonte ou varios bancos. Vázquez informou da posibilidade de que este proxecto encaixe nos obxectivos do plan Hurbe.

Conselleira e rexedor tamén analizaron o estado do proxecto de ampliación do parque empresarial de Palas de Rei. Coincidiron na vontade de avanzar o máximo posible nos trámites para executar a terceira fase do parque e poder poñer así o antes posible novos terreos a disposición do tecido empresarial da zona.

De feito, esta ampliación é unha das 22 actuacións en parques empresariais previstas pola Xunta para 2024 e conta cun orzamento de máis de 800.000 euros. A tramitación, segundo indicaron, pasa pola expropiación dos terreos.