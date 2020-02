La Xunta se compromete a construir un nuevo centro de salud en Antas de Ulla

La Xunta se comprometió formalmente a construir un, ante las graves deficiencias que presenta el actual edificio. El conselleiro de Sanidade y presidente del Servizo Galego de Saúde (Sergas),, y el alcalde del Concello de Antas de Ulla,, firmaron este martes un, que el regidor municipal espera que estén listas «nun ano ou ano e medio».

El protocolo recoge que la parcela para la construcción de esta dotación, un solar de 3.000 metros cuadrados en la Avenida de Lugo, será cedida por el Concello. El regidor confirmó que su cesión será sometida a la aprobación del pleno en la próxima sesión, a celebrar la primera o segunda semana de marzo.

Una vez formalizada la cesión de esta parcela, el protocolo establece el compromiso del Sergas «de levar a cabo os trámites necesarios e as obras de construción», según recoge el acuerdo. Desde la Consellería no quisieron estimar una fecha de inicio de las obras, pero indicaron que la licitación de la redacción del proyecto se hará en el mes de junio.