A XLVIII Festa do Queixo de Arzúa protagoniza o cupón da Once deste xoves

A XLVIII Festa do Queixo de Arzúa será a protagonista dos cupóns que a Once distribuirá para o sorteo que se celebra este xoves ás 21.00 horas, unha tirada que chegará aos cinco millóns de boletos, tal e como explicaron desde a entidade.

A Festa do Queixo celébrase a vindeira fin de semana coas actuacións estrela de Sidecars e Tanxugueiras

O director do colectivo en Santiago de Compostela, José Antonio Riveiro, achegouse este martes a Arzúa para facer entrega do cupón número 00000 ao rexedor do municipio, José Luis García. Esta é a primeira vez que se dá esta colaboración, con motivo da 48 edición da Festa do Queixo, aínda que desde o Concello avanzaron que durante o encontro xa se falou do cupón conmemorativo polo 50 aniversario.

Programa

Arzúa contará esta fin de semana cun total de 53 queixerías no recinto feiral, entre outros moitos expositores. Ademais, o actor galego Tamar Novas, galardoado cun premio Goya e con raíces na aldea de Figueiroa, lerá o seu pregón o sábado ás 11.00 horas no Campo da Feira, xornada na que a música non será menos protagonista que o queixo. Así, Sidecars (22.30 horas) leva á localidade o seu último traballo, Trece, e encabeza un cartel no que tamén están presentes Muchachito Bombo Infierno (00.30), We are not DJ’s (2.00) e Apart (21.30).

O Festival do Queixo continuará o domingo coas actuacións da rondalla Moraima (12.30 horas), Leilía (18.00) e Tanxugueiras (19.30). Todos os concertos son de entrada libre ata completar a cabida.

No recinto feiral citaranse 53 queixerías e outros expositores durante o sábado e o domingo

No marco desta cita festiva tamén se entregarán os premios Arzuáns do Ano á Granxa Ecolóxica Figueiroa, ao investigador Jesús Mosquera e á xornalista Tania Taboada, o sábado arredor das 11.00 horas, ademais de celebrarase unha nova edición do Pequequeixo na Praza de Galiza con Brais das Hortas (sábado, 18.30) e Martiña Soñadora (domingo, 11.30), e o terceiro torneo de xadrez Chess & Cheese (domingo, de 10.15 a 14.00 horas) no local social Santa María. Neste caso as inscripcións poderanse formalizar ata o sábado gratuítamente no 617.23.43.93 ou no correo [email protected]