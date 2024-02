A XLIX Festa do Queixo de Arzúa contará con case 70 expositores

O Concello de Arzúa presentou este xoves a XLIX Festa do Queixo, que terá lugar os días 1, 2 e 3 de marzo na localidade reunindo 68 expositores, -dos cales 53 son queixerías e nove contan coa D.O.P. Arzúa-Ulloa-, esgotándose as prazas dispoñibles no recinto feiral. Este evento, que naceu no ano 1976, transformará as rúas da vila nun espazo contemporáneo e multidisciplinario, aportando valor cultural, didáctico e económico.

O recinto feiral Terra do Queixo abrirá as súas portas o sábado 2 de 11.00 a 20.30 horas e o domingo 3 de 10.00 a 18:30 horas, acollendo ao longo destes dous días artesáns, profesionais e diversas actividades formativas, culturais e de lecer, consolidándose como punto de encontro e intercambio. No posto da organización, ofrecerase información e un variado lote de produtos relacionados coa festa.

A programación comezará días antes con catas comentadas nos centros educativos e actividades na EFA Piñeiral de Arzúa. Xa na fin de semana da festa, poderase gozar do concurso de tapas e petiscos (será o venres 1), animación e unha ampla variedade de obradoiros e actividades de balde. Tanto o sábado como domingo tamén haberá música co festival Pequequeixo e concertos totalmente de balde no Festival do Queixo, ata completar capacidade de 3.300 persoas.

A inauguración oficial terá lugar ás 11.45 horas do sábado co pregón a cargo da destacada actriz María Vázquez, nomeada aos Premios Goya 2024 como mellor actriz protagonista por Matria. Ademais, entregaranse tamén os Premios ao Arzúan do Ano 2023, co cómico Xan Veiga e a xornalista e cooperante Paula Fernández como protagonistas.

"Buscamos unha festa aberta que sexa un momento de celebración e alegría. Todos sodes benvidos en Arzúa, somos xente hospitalaria que vos recibirá cun sorriso", declarou o alcalde, Xoán Xesús Carril, antes de cederlle a palabra a Luis Lamas, que vivirá a súa primeira Festa do Queixo como presidente do Consello Regulador da D.O.P. Arzúa-Ulloa, entidade colaboradora no evento.

"Contamos cunha subvención de 30.000 euros da Deputación da Coruña todos os anos, o resto vai todo a cargo do Concello de Arzúa", destacou José Luís García, concelleiro de Cultura e un dos principais organizadores desta edición da Festa do Queixo. O edil, igual que todos os presentes, invitou a veciños e visitantes a "queixear" un ano máis.

Aposta decidida pola música galega

Alberto Alfonso, un dos encargados da programación musical, destacou a presenza de grupos e bandas procedentes de Galicia. Así, a xente vibrará o sábado coas cancións de Tu Futura Exmujer e Grande Amore e o domingo con De Vacas, Fillas de Cassandra e Guadi Galego, quen participou onte na presentación da festa.

Grupos de renome

Esta edición da Festa do Queixo contará tamén coa destacada presenza de Arde Bogotá, "unha das bandas do momento" que presentará o seu novo show en territorio arzuán.

Por outro lado, La Plazuela, grupo composto por Manuel Hidalgo e Luis Abril, subirá ao escenario co flamenco, a música electrónica e o funk como sinais de identidade. As dúas bandas tocarán na noite do sábado.

Outras propostas

O domingo pola mañá celebrarase un torneo de xadrez para xogadores federados. As inscricións pódense facer no teléfono 617.23.43.93 ata o 2 de marzo