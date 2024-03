Unha vintena de agrupacións tocarán os días 27 e 28 de abril na Foliada de Melide

Arredor dunha vintena de agrupacións farán desfrutar a veciños e visitantes durante a décimo sétima edición da Foliada de Melide, que se celebra durante a fin de semana do 27 e 28 de abril xa convertida nun "emblema cultural", tal e como asegurou a concelleira de Cultura, Mayka Basalo, na presentación do evento. Nela estiveron presentes tamén o alcalde, José Manuel Pérez, que agradeceu aos asistentes a súa presenza e o seren "unha parte importante da defensa e da promoción que Melide fai da cultura tradicional galega"; a deputada Natividad González; o concelleiro de Economía, Xesús Pereira; as representantes dos grupos socialista e popular, Mónica Barral e Dalia García; e os músicos Xurxo Fernandes e Xosé Lois Romero.

Durante o Serán, que terá lugar o sábado, está previsto que actúe unha ducia de formacións

A extensa programación arrancará xa o sábado ás 11.00 horas coa apertura da Mostra de Artesanía e Instrumentos na Praza do Convento, onde máis de 20 postos exhibirán, ademais de instrumentos, traxes tradicionais e tallas artísticas. Media hora despois sairán os xigantes e cabezudos acompañados dos Treboeiros de Muimenta, grupo que regresará pola tarde, mentres que ás 19.00 comezará a Marcha Gaiteira polas rúas e prazas para converxer no Cantón de San Roque. Desde aquí, os músicos desprazaranse ata a Praza das Coles para un dos clásicos da Foliada, o Serán, que é á súa vez o xermolo do actual evento. Alí actuarán Froito Novo, Herba Grileira, Pozo Pequeno, O Bingo Birón, Gaiteiros do Balado, A Maristela, Fol da Chousa, O Bringuelo, Palacio do Rei, Airiños Galegos Doce Albor, A Casa da Troula e A Rexouba.

Para rematar a xornada, no mesmo lugar será o concerto de Ailá, formación gañadora o pasado ano dos premios Martín Códax da Música na categoría de música tradicional.

Ao día seguinte tamén haberá pasarrúas, que desta volta será a cargo da banda de gaitas Arume de Malvas. Esta actuará de novo ás 13.00 e, unha hora despois, será a sesión vermú na Praza das Ichoas con Pärbo, dúo formado por Begoña Riobó e Anxo Pintos que tocan o violín, a arpa céltica e a zanfona. Os nenos tamén terán música: será ás 17.00 na Praza do Convento con Pesdelán. O broche de ouro terá como escenario a Praza das Coles, onde pecharán a Foliada Xurxo Fernandes co seu espectáculo Levaino! ás 19.00, e Xosé Lois Romero e Aliboria, que presentan o seu segundo disco, Latexo.

O concurso de cantos de taberna acada os 13 anos

O sábado 27 ás 12.00 comezará o concurso de cantos de taberna, que chega ás 13 edicións enchendo de música tradicional os bares da zona vella. Por primeira vez, o xurado estará formado por profesionais deste eido, que escollerán os tres grupos gañadores, os cales recibirán cestas de produtos locais. A entrega de galardóns será ás 15.30 na Praza das Coles.

Obradoiros e xogos

O bailador Miguel Sotelo ofrecerá senllos obradoiros de baile acompañado por Bico de Balouta o día 27: ás 17.30 será para nenos e ás 18.00, para adultos. Tamén na Praza do Convento, pero o 28, será a mostra de baile tradicional a cargo do Fiadeiro ás 18.00. Á mesma hora haberá xogos populares na Praza do Pozo Pequeno.

Presentación literaria

Xulia Feixoo presenta o libro Concha do Canizo. Este pandeiro que toco... o domingo ás 12.00 na capela de Santo Antón.