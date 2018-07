Vecinos de Monterroso piden que el bus matinal a Lugo continúe en verano

Varios vecinos del municipio de Monterroso iniciaron una recogida de firmas para solicitar a la Xunta de Galicia que mantenga durante el verano el autobús que salía de Antas de Ulla dirección Lugo a las siete de la mañana. Esta línea ya fuera suprimida a principios de año y recuperada tras las protestas vecinales, sin embargo, la reposición se produjo únicamente para el período lectivo, por lo que hasta el inicio del próximo curso, los habitantes de la zona de A Ulloa se quedan sin conexión con la capital de la provincia hasta las 10.43 horas, cuando sale el primer autocar.

Las protestas llegan porque los usuarios del autobús, dicen en Monterroso, no son únicamente estudiantes, ya que mucha gente se desplaza a Lugo desde la comarca para trabajar, realizar trámites o acudir a las consultas del médico, citas que comienzan desde primera hora de la mañana. "As citas no Hula comezan moito máis cedo. Se unha persoa quere empregar o autobús para ir necesita o da primeira hora da mañá", explica Emilia, del monterrosino bar Luar.

"É un servizo público que se perde. Non é só a xente que non pode conducir ou que non ten coche. Eu son partidaria de empregar sempre que se poida o transporte público. É unha maneira de reducir a contaminación e tamén de viaxar cómodos", añade la hostalera.

Los habitantes de la localidad, usuarios y no usuarios, confían en que si la movilización vecinal es suficiente

Desde la Consellería de Infraestruturas e Vivenda, de quien dependen los servicios de transporte de viajeros, recuerdan que el organismo está dispuesto a atender a los ciudadanos: "Si existe o se plantea una petición formal a la Xunta para ampliar este servicio, la Dirección Xeral de Mobilidade está dispuesta a abordar con la empresa las necesidades de transporte público", aseguran desde la administración.

En ese sentido, la Consellería recordó que el servicio durante el curso escolar se puso en marcha "pese a que el mismo no estaba recogido en los proyectos a exposición pública de esta línea".

Los autobuses que funcionaron durante el periodo lectivo fueron el que sale a las 6.55 de Antas de Ulla a Ventas de Narón, que enlaza con el autocar a Lugo y otro servicio a las 9.40 horas entre Antas y la capital lucense, y se pondrán en marcha nuevamente al inicio del próximo curso.

Muchos vecinos, sin embargo, ven conveniente que los horarios se mantengan a lo largo de todo el año: "É un servizo que debería seguir no verán", cuenta Jesús, trabajador en el bar García de Monterroso, que apoya la recogida de firmas que se está llevando a cabo en la localidad.

"O outro día viñeron polo bar e eu xa firmei. Penso que se todos protestamos e pedimos o servizo podemos conseguir que se manteña o horario de autobuses tamén non verán", añade.

Mari Paz, otra habitante del pueblo ulloano, reconoció que no es usuaria del servicio, lo que no le impide apoyar la iniciativa: "Eu teño que recoñecer que non emprego o servizo de autobús para ir a Lugo, pero hai moita xente que si. E se se quita a posibilidade de ir á primeira hora, normal que a xente proteste e pida que se poña", dice.

Los habitantes de la localidad, usuarios y no usuarios, confían en que si la movilización vecinal es suficiente, la Xunta y la empresa que cubre el trayecto accedan a sus peticiones y se logre el objetivo de mantener el bus de las siete durante todo el año.