Veciños de Melide retiran 150 quilos de lixo do río Furelos

A Asociación de Troiteiros do Río Furelos volveu de novo limpar este río que baña a terra de Melide. E, de novo, os resultados foron desesperanzadores: un total de 150 de quilogramos de lixo sacaron do seu leito, nos que se atopaba de todo, dende bolsas de plástico a latas de conserva, refrescos, roupa, arames, calzado, plástico de silos, sinais informativos, balóns de fútbol, botas ou matrículas de coche.

Dende a asociación, comentan que nesta xornada, que xa leva o número de 19, logo do mesmo número de anos loitando polo coidado do río, indican que teñen a sensación "de que todo esforzó anterior non valeu de nada", indicaron.

"Non hai responsabilidade co río Furelos, un río que forma parte e está ligado ao desenvolvemento humano desta terra, xa que dependemos da auga con que nos agasalla e non somos conscientes do seu valor nin por parte dos organismos públicos (concellos de Toques, Melide, Santiso e Xunta de Galicia) nin de moitos veciños", lamentaron.

A segunda xornada de limpeza será este sábado, e a terceira, o 9 de setembro.

Troitas mortas en Palas. Pola súa banda, en Palas de Rei apareceron onte unhas 200 troitas mortas no río Ferreira, segundo confirmou a Europa Press a Consellería de Medio Ambiente. Dende o departamento autonómico afirman que analizarán os exemplares para saber cal é a causa da morte, pero non descartan que "a calor e o baixo nivel do caudal do río poidan ter relación co incidente".