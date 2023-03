Los vecinos de la aldea de A Somoza, en la parroquia de Area (Antas de Ulla), reiteran su petición para que se habilite una ruta alternativa que evite que los vehículos de gran tonelaje sigan pasando entre sus viviendas, por una vía de 3,7 metros de ancho, quedando en numerosas ocasiones encajados o provocando daños en fachadas, cubiertas o balcones. La reivindicación se hizo pública hace meses, en octubre, pero, denuncian, "os incidentes seguen ocorrendo".

Estado de una cubierta después de que los camiones arrastraran varias tejas. EP

Así, hablan de que hace unos días una especie de mojón de piedra sufrió un impacto cuando, presumiblemente, "baixaba un camión"; otro tráiler arrastró varias tejas de una cubierta baja y, en diferentes ocasiones, los vehículos pasaron "a milímetros" de las viviendas.

La situación se agravó hace más de dos años, cuando comenzaron a pasar camiones de mayor tamaño

Esto no es nada nuevo y "cada vez é máis angustioso", aseguran. Hace más de dos años el problema se agravó debido a que una de las tres explotaciones a las que se dirigen, en Caída do Pico, aumentó su capacidad y, por ende, el volumen de los camiones articulados que transportan sus animales.

En el pleno

Según los vecinos, poco después de publicar en este diario sus quejas, el asunto, que ya se había abordado en un pleno, volvió a tratarse a través de una iniciativa de Ava. Su edil Digna Gontá preguntó por la viabilidad de un recorrido alternativo y en qué punto estaban las gestiones con la Xunta y los concellos de Rodeiro y Agolada -el recorrido propuesto por los afectados pasa por esos municipios-, ya que el alcalde, Javier Varela, aseguraba que estaba en conversaciones con ellos para buscar los fondos necesarios y así habilitar esa pista, afirmaciones que este lunes reiteró.

El regidor aseguró estar en contacto con la Xunta y los concellos de Rodeiro y Agolada para explorar otra ruta

La explicación no convence en A Somoza, donde critican que Varela "nunca se puxo en contacto con nós". Consideran que la persistencia del problema ha llegado al nivel de "burla". Mientras, siguen mirando preocupados cómo pasan los camiones rozando entre sus casas y sus conductores tratan, con pericia, de "non envorcar ou de non empotrarse".