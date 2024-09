Vázquez pide impulso a Altri y Pontón cree que destruirá 8.000 empleos

El proyecto de la multinacional Altri y Greenalia en Palas de Rei sigue siendo objeto de tensión entre el Gobierno autonómico y la oposición. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, pidió este viernes que el proyecto "non quedase nun caixón", y que se traladase a Europa con vistas a recibir financiación, al tiempo que recordó que la Xunta espera tener a final de año todos los informes "que ata agora son favorables".

Por su parte, la líder de la oposición, la nacionalista Ana Pontón, alertó sobre la "perda de emprego" que traería consigo el proyecto en Palas de Rei, y que cifró en 8.000 empleos.

Vázquez, a su vez, respondía con esas declaraciones a las de Carlos Cuerpo, Ministro de Economía, que afirmaba hace unos días que con los fondos del Plan de Recuperación no se podría financiar nada que dañase objetivos medioambientales o sociales. La conselleira indicó que "non ten sentido dicir que, se non nos gusta o proxecto, non vai haber financiación", y destacó que desde su departamento están trabajando para tener la declaración de impacto ambiental, "que será favorable se cumpre cos requisitos, e se non, desfavorable".

La titular de Medio Ambiente aludió a la estrategia textil de Europa "a partir do 2025, que fará necesario ter este tipo de fibra, polo que non entendo que, se unha empresa quere instalarse aquí para producila, non poida facelo se cumpre", destacó.

Puestos de trabajo

Por su parte, este mismo viernes la portavoz del BNG alertaba, en el contexto de una visita a la granja lechera Verba

Miembros de Ulloa Viva, en la concentración del martes 17 en Palas de Rei en contra de Altri. VICTORIA RODRÍGUEZ

s Queixos, en Arzúa, de la "perda de emprego" que considera que podría suponer la implantación de la fábrica, hasta los "8.000 postos", suma del sector agrario y del empleo vinculado a la ría de Arousa.

También afeó la "eucaliptización que precisaría o proxecto", lo que a su vez supondría "poñer aínda máis en risco o territorio, ignorando a crise climática".

Pontón eligió el enclave de esta granja para contraponerla como modelo sostenible "á bomba ambiental que a macrocelulosa portuguesa pretende instalar na Galiza porque non lle deixan facelo en Portugal". "Non podemos permitir este proxecto nesta comarca, unha das máis produtivas de Galiza, con milleiros de explotacións gandeiras e cunha destacada Denominación de Orixe", concluyó.

Más tarde, en el Parlamento gallego y tras finalizar la reunión de Rueda y Sánchez, Pontón acusó al presidente autonómico de ejercer como "comercial" de Altri.