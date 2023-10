Varias persoas provocan desperfectos na estación de buses de Monterroso

Un grupo formado por polo menos catro persoas provocou diversos desperfectos nas instalacións da estación de autobuses de Monterroso na mañá deste domingo. O Concello chama á colaboración cidadá para tratar de dar cos autores deste acto vandálico.

Ao parecer, romperon varios cristais, desencaixaron portas e desfixéronse de útiles como xaboneiras. De feito, o rexedor monterrosino, Eloy Pérez Sindín, asegura que tivo coñecemento do ocorrido tras recibir a chamada dun traballador do GES, que se atopou cunha xaboneira do baño da estación tirada en plena rúa.

Á súa vez, unha muller asegura que viu a plena luz do día, arredor das 11.00 horas, un grupo de catro persoas, aparentemente baixo os efectos do alcohol, que estarían provocando desperfectos nas instalacións, e aínda que nun primeiro momento quixo chamar á Garda Civil para alertar do que estaba presenciando, "colleu medo e marchou de alí canto antes", relata Pérez Sindín, sen chegar a pórse en contacto cos corpos de seguridade.

Por iso, desde o Concello de Monterroso piden colaboración e que se alguén ten datos que poidan axudar a esclarecer a autoría dos feitos, se poña en contacto coas oficinas municipais. "Esperamos que alguén vise algo, un coche ou unha matrícula, para pasarllo á Garda Civil e que poidan comezar a traballar nisto", engade o alcalde, que condena estes actos e lembra que agora será o goberno local o que deberá facer fronte aos gastos de reparación.