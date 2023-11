A valorización da Serra do Careón recibe luz verde

A Deputación da Coruña e a Universidade de Santiago formalizaron este martes o convenio que amparará distintas accións encamiñadas á posta en valor e promoción da Serra do Careón, que se estende polos municipios de Palas, Melide, Toques e Santiso.

O deputado de Patrimonio, Xosé Lois Penas, e o reitor da USC, Antonio López, asinaron este martes pola mañá este acordo –que anunciaron as dúas institucións en setembro– polo que a institución provincial achegará 50.000 euros para o impulso de diferentes melloras co foco posto no patrimonio natural dun espazo que está catalogado como ZEC (Zona de Especial Conservación).

Ao abeiro deste proxecto, o departamento de Botánica da USC "tratará de sentar as bases para valorizar o espazo entre a cidadanía e cimentar un coñecemento actualizado e multidisciplinar cunha proposta de plan de conservación", destacaron desde a Deputación.

Segundo sinalaron ambos organismos no seu día, entre as accións previstas incluirase a actualización do estado das especies que figuran no Catálogo Galego de Especies Ameazadas e no de especies vexetais de interese; o deseño e a edición de material divulgativo, o inventario de técnicas de restauración e o cartografado de zonas de acción.

"Dende a Deputación somos conscientes da importancia do labor que a USC desenvolve, sobre todo na análise e conservación do patrimonio natural e a biodiversidade e na mellora do medio ambiente", salientou Xosé Lois Penas tras a formalización do convenio.

A Serra do Careón, que conta con máis de 6.500 hectáreas de superficie, é o hábitat para sete especies protexidas. Tres delas non se poden atopar en ningún outro lugar do mundo, unha circunstancia que se debe á tipoloxía que presenta o chan e á súa composición química.