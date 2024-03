Uns 40 nenos aprenden a andar na moto nunha xornada celebrada en Monterroso

Arredor de 40 nenos e nenas de entre seis e 15 anos de Monterroso e de municipios próximos coñeceron as técnicas básicas para aprender a andar nunha moto nunha animada xornada celebrada na Cúpula.

Así, da man da iniciativa Xogade coas Motos, que contou coa colaboración do Concello de Monterroso, os máis pequenos iniciáronse no mundo do motor acompañados en todo momento polos monitores, ademais de desfrutar dunha exhibición a cargo de Iker García, campión galego de minimotos no ano 2023.

Para completar o animado día, os participantes recibiron ao remate da actividade cadanseu diploma acreditativo do que aprenderon da man do alcalde, Eloy Pérez Sindín, e os concelleiros Jessica Rodríguez e Balbino Martínez. A maiores, houbo o sorteo de tres cascos e un dos asistentes conseguiu facerse cunha xornada de adestramento no circuíto de Outeiro de Rei.

A próxima parada do Xogade coas Motos será o 27 de abril en San Cibrao das Viñas.