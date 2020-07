Unanimidad para apoyar a las asociaciones en el pleno de Monterroso tras la dimisión de Gato

El pleno extraordinario celebrado este miércoles en Monterroso a petición del PSOE logró la unanimidad para aprobar un total de 54.000 euros de ayudas al tejido asociativo del municipio, suspendidas desde comienzos de año debido a la precaria situación política del Concello. Esta unanimidad, que rompe la tónica de un mandato marcado por el desacuerdo de una corporación fragmentada, llegósolo un día después de la dimisión del regidor Antonio Gato Soengas, que si bien se esperaba desde su ruptura con Independientes por Monterroso (IxM), pareció haber cogido por sorpresa a todos los grupos, según declararon ayer los distintos portavoces.

Con este pleno se abre una nueva etapa en la política monterrosina, que en los próximos días tendrá que concretar las alianzas de un nuevo gobierno. El plazo que la ley electoral establece para la elección de un nuevo alcalde es de diez días a partir de la aceptación de la renuncia de Gato por un pleno que se celebrará de forma extraordinaria el próximo lunes.

Los pactos del gobierno que se formará en dos semanas todavía están por definir, pero IxM será la pieza clave

Además, tras su dimisión, la corporación contará con un nuevo concejal que tendrá que tomar posesión en los próximos días. Este lugar correspondería a María Carmen Conde, la siguiente en la lista con la que IxM se presentó a las pasadas municipales, pero esta ya manifestó su renuncia por motivos personales, según indicó la formación independiente, por lo que el lugar podría ser para el número seis, José Luis Fraga.

NUEVO GOBIERNO. Ningún portavoz quiso manifestarse sobre los posibles pactos que abre la dimisión de Gato, y solo el PSOE recordó que era la segunda fuerza "só por un voto, polo que estamos abertos ao diálogo". Por delante de los socialistas está, sin embargo, IxM, con cuatro ediles, uno más que el PSOE y el PP, con tres cada uno. La corporación se completa con Xabier Vázquez, único edil de Compromiso por Galicia (CxG) y alcalde en funciones hasta el futuro nombramiento, y que ya ayer presidió el pleno.

IxM será, por tanto, fundamental en el nuevo gobierno de Monterroso, no solo por ser la lista más votada, sino porque parece improbable un pacto entre PSOE y PP. Sin embargo, está por ver cuál de estas dos fuerzas será su aliada. Si bien el intento de Gato de sellar una alianza con los populares -contactos que estos nunca llegaron a confirmar- fue el motivo de su ruptura con IxM, ahora el PP se antoja el aliado más probable de los independientes, tras el acuerdo de gobierno posterior de Gato con el PSOE, aunque este también se rompiese en marzo.

REPROCHES. Estas afinidades y discrepancias se dejaron ver en el pleno de ayer, en el que la unanimidad no estuvo exenta de reproches al PSOE por parte de IxM y PP por presentar una propuesta vía pleno extraordinaro que, según el portavoz popular, Eloy Pérez, y la independiente, Rocío Seijas, estaba siendo considerada, también de forma unánime, desde la comisión de reconstrucción económica creada a raíz de la crisis del coronavirus. "O luns tiñamos unha reunión que foi desconvocada para celebrar este pleno, onde teriamos aprobado isto", indicó Pérez. Seijas también calificó la propuesta socialista de "un pouco oportunista". El portavoz del PSOE, Rafael García, manifestó por su parte su "agradecemento ao resto dos grupos por aprobar un traslado de crédito". "Precisabamos dar unha solución inmediata", añadió.

Pese a estas discrepancias, en el pleno primó el interés común y se le achacó a Gato el no respetarlo, al asegurar, tanto PP como PSOE, que podría haber acometido por decreto estas transferencias de crédito, pues era una competencia de alcaldía. Las críticas al exregidor fueron, sin embargo, contenidas tras la noticia de su dimisión. "Respectamos a súa decisión sen valorar os motivos. Non imos entrar en descalificacións", manifestó Seijas. "Supoño que a decisión foi motivada polo escrito da Fiscalía que avalaría a súa expulsión de IxM, pero non o sabemos", indicó Pérez. García fue más crítico: "Hai que saber estar no goberno e na oposición, porque foi o pobo quen nos elixiu. Gato xa fixera isto cando perdeu as eleccións no ano 2015", manifestó el portavoz socialista.

No compartía esa opinión Xabier Vázquez, quien valoró el paso dado por Gato, por dar salida a una situación "insostible". "Temos que mudar, e para iso hai que deixar atrás. Quen mira moito polo retrovisor, ten un accidente", afirmó, como alcalde en funciones, ante esta nueva etapa.

Oxígeno para las asociaciones

La transferencia de crédito aprobada ayer permitirá dedicar un total de 54.000 euros al tejido asociativo del municipio. Desde el Concello indicaron que el plazo estimado de su recepción por parte de las entidades es de una semana.



REPARTO. Las ayudas más cuantiosas serán para el SD Monterroso —que alertó del riesgo de su desaparición en caso de no recibir la ayuda—, con 17.000 euros, y para Falcatrueiros, con 12.000. Para la asociación cultural 25 Xastres se aprobaron 6.000 euros. El club de fútbol sala femenino —que anunció su disolución a comienzos de mes— recibirá 3.000. La asociación de formación permanente de adultos y la coral Ecos do Ulla tendrán 2.500 euros cada una; las asociaciones de pescadores de A Ulloa y de la tercera edad y el Club Slalom Monterroso, 2.000. Las ayudas se completan con 1.000 euros destinados al club ciclista San Miguel y al club de pádel. La asociación de amas de casa y consumidores recibirá 600 y el club deportivo A Petanca, otros 500.