Un ulloano hará el Camino corriendo en busca de apoyos

La familia del concejal monterrosino David Rodríguez vive, como muchas otras de la zona, del Camino de Santiago. Aunque la llegada de la nueva normalidad y la reapertura del Camino, el pasado 1 de julio, deberían ayudar a la recuperación del sector, la realidad dista mucho de esto.

Para reclamar ayudas para los negocios de hostelería que viven casi exclusivamente del Camino de Santiago, Rodríguez realizará la ruta corriendo. Con esta iniciativa busca llamar la atención tanto de la sociedad como de las autoridades competentes acerca de la situación que están viviendo tantas familias. Su viaje comenzará a mediados de esta semana en O Cebreiro, y prevé llegar a la ciudad compostelana en siete días, haciendo una etapa diaria.

La finalidad de esta iniciativa es que se destine algún tipo de ayuda a todas aquellas personas que viven del Camino. David reside en la parroquia de Ligonde, la única del ayuntamiento de Monterroso por la que transcurre la ruta, y en la que en apenas cinco kilómetros hay, al menos, cinco negocios dedicados a este tipo de turismo.

Como él explica, "todas as persoas que se deron de baixa na Seguridade Social durante o inverno non puideron volver darse de alta pola aplicación do estado de alarma", lo que hizo que se quedasen "desamparadas". La situación actual no ayuda, ya que apenas pasan peregrinos, y "as normas de distancia de seguridade fan que haxa máis restricións e, polo tanto, menos prazas" en los albergues y pensiones. A la poca capacidad de los establecimientos hay que añadirle que muchas de las reservas se acaban anulando.

Las previsiones de futuro no son demasiado alentadoras, ya que durante los próximos meses reinará la incertidumbre. Aunque se están llevando a cabo algunas iniciativas para aumentar la afluencia turística, como la celebración de un concierto en Ligonde el 30 de julio, en opinión de David esto no es suficiente. Reclama que se deberían destinar subvenciones para que los pequeños negocios afronten mejor el incierto futuro.