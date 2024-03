Ulloa Viva denuncia que Altri daría trabajo a "200 persoas e non a 2.500"

La plataforma Ulloa Viva denunció este viernes el "engano" de la empresa Altri y de la Administración autonómica en relación a los números de puestos de trabajo que se crearían con la implantación de la empresa, en los que se basó el argumento principal de quienes defienden este proyecto en la comarca. "Levan meses anunciando 2.500 postos de traballo na fábrica, cando, segundo figura no anuncio do DOG do pasado 4 de marzo, do proxecto pode extraerse que só dará traballo a 200 persoas", indican.

La plataforma realiza este cálculo en función del tratamiento de aguas residuales sanitarias que figura en el proyecto de la empresa, con una capacidad de 50 metros cúbicos diarios. "Esa capacidade equivale a 200 persoas", critican. El número mayor de metros cúbicos diarios se restringe, en el proyecto, a la fase de construcción de la planta, que sería, según destaca el DOG, de 350 diarios, "ou o que é o mesmo, 1.500 persoas".

Ante este desajuste de cifras, la portavoz de la plataforma, Marta Gontá, destaca que "unha vez máis nos mentiron con anuncios que non teñen que ver co que aparece no DOG".

Gontá recuerda que hace un año, el en aquel momento vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde, "aseguró que o proxecto era vital por crear 2.500 postos de traballo". La presidenta de la plataforma afea que después la previsión bajase a 1.000 y que ya en noviembre el director del proyecto en Palas, Bruno Dapena, hablase de 500 empleos directos. "Agora enterámonos de que son 200", critica. "A pesar desa falta de transparencia seguiremos estudando polo miúdo o proxecto", anuncia.

Mil currículos en el Concello

El Concello de Palas de Rei también anunció este viernes que ya acumula cerca de 1.000 currículos y correos electrónicos de personas interesadas en la oferta de empleo anunciada por Altri. "Algunhas escribiron dende Arxentina, pois hai unha comunidade ben grande de emigrantes alí, que manteñen aquí as casas e ven no proxecto unha oportunidade para volver", indicó este viernes el regidor local, Pablo Taboada, que destacó que los envíos se realizaron desde distintos puntos de la comarca y de Galicia.

Críticas del PSOE

El PSOE, que este viernes mantuvo una reunión de urgencia con el gobierno local, no cree oportuna esa información referente a los currículos y muestra su preocupación por los últimos datos divulgados sobre el proyecto, por lo que dicen que estarán vigilantes.