A Ulloa fala 'No nome do amor'

Unha imaxe: unha pequena ermida nunha paisaxe nevada. A porta ábrese e dúas persoas botan a correr. "Pero non escapan, senón que comezan a vivir a súa liberdade dende ese momento", conta Xabier Mailán, director de No nome do amor. A localización para esta curta atopouna, finalmente, na ermida de Vilar de Donas. Pero na comarca encontrou moitas máis cousas, tamén, en certa forma, no nome do amor.

Xabier fala, con acento andaluz, dende Santa Mariña do Castro de Amarante, en Antas de Ulla, o lugar ao que se mudou xusto antes de que comezase a pandemia. El naceu en Bilbao, onde súa nai emigrara e coñecera ao seu pai, de Sevilla. Agora volve dar luz á que foi a casa da súa avoa, con quen sempre tivo relación ata a súa morte, con 100 anos.

Sabía que quería nutrir as súas raíces galegas, pero non imaxinou os froitos inesperados deste movemento. Xunto co seu curmán, Braulio Vilariño, e outros veciños e veciñas da comarca, fundaron a Eira dos Moitos, a produtora que agora se embarcou No nome do amor, pero coa que xa están cocendo outras iniciativas e coa que buscan crear unha rede de apoio mutuo para soster os proxectos de cada integrante.

"A Ulloa deume esa conexión", conta, e agora a curta está a piques de ser unha realidade, cunha campaña de micromecenado en Goteo e interese por parte dos concellos da comarca e de moitas das súas empresas.

O guión da curta enganchou tamén ao actor compostelán Diego Anido. Mailán foi ver a súa última creación a Santiago, O deus do pop, e chamoulle a atención que a música primeira da obra de teatro fose tan semellante á que el compuxera para a curta. "Sempre hai un remuíño de casualidades, coincidencias, que se poñen en marcha no proceso creativo", conta.

Anido será unha desas persoas que saen correndo da ermida. Na curta, el interpretará ao párroco desta igrexa, que no medio do oficio converte un canto litúrxico nunha música apaixonada e toma a decisión de seguir o corazón. Seguilo é seguir o amor, correspondido pero agochado durante moito tempo, que senten el e outro veciño.

"A curta trata a importancia de tomar decisións que son boas para nós, aínda que parezan ir en contra de todo", comenta. Nela, a música ten un papel fundamental, xa que é ela a que serve para empuxar esa enerxía liberadora. "No nome do amor retrata un deses instantes, e tamén como a música pode darnos o empurrón necesario para tomar o camiño arelado e prohibido. A música sálvanos, é un dos grandes aliados do amor", conta o director.

Se ben nun inicio os protagonistas desa primeira imaxe eran un home e unha muller, Xabier decidiu que fosen finalmente dous homes. "É unha cuestión máis universal hoxe en día, algo que nos toca máis", conta, e tamén por ubicarse nunha comarca que xa é histórica na reivindicación LGTBIQ en Galicia co festival Agrocuir.

Na película, ademais de actores profesionais, participan veciñas e veciños da comarca, e tamén xente moza que vén de rematar a súa formación na Fundación Tic. Colabora especialmente a asociación de veciños de Vilar de Donas, que abriron as portas desta ermida que, ao perder o culto, facilitaba todo o proceso da gravación. E que ten, por diante, un prado ben disposto para que o desexo teña espazo para correr.