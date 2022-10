Todos os contos dunha mestra

María Isabel Fernández Díaz, que prefire que lle chamen Maribel e que é firme defensora de que a idade non vai nos anos, ten moito para contar porque tres décadas adicadas a ensinar son unha chea de nenos e nenas, incontables horas e infinitas historias, risas e aprendizaxes.

Moitas, non todas, ven agora a luz a través das páxinas de La jubilada adolescente, un libro que naceu moito antes da pandemia e que agora sae publicado da man da editorial Círculo Rojo. Presentouno hai uns días no centro sociocultural de Monterroso -coas intervencións de amigos e coñecidos- e a súa última parada foi a biblioteca municipal de Antas de Ulla ante numeroso público, moitos, exalumnos.

Se Monterroso é especial para Maribel, Antas non é menos. Alí, no seu colexio, impartiu clases "de todo", di, durante alomenos dous anos aos pequenos de 2º de primaria, pese a que a súa especialidade era Francés. Chegou ao centro logo de pasar polas aulas de Barcelona, onde aterrou "sen oposición, con meus pais enfadados pero con cole xa buscado", e de Muxía. Non o esperaba, así que "feliz cando mo dixeron", recoñece a luguesa ao saber do achegamento ao seu fogar porque "daquela non é coma agora, se ías traballar a Muxía tiñas que quedar alí, non había autovía nin moito menos".

Ademais de pasar por aulas de Antas e de Monterroso, Maribel Fernández tamén impartiu clases en Tenerife, Barcelona e Muxía

Maribel levou con ela, a onde queira que fose, o teatro como método para aprender, e esa foi a súa particular mochila que nunca lle pesou. "Eu explicaba os pronomes persoais a través do teatro e nalgúns recreos montaba unha especie de obra para os nenos, sempre xoguei con iso", engade a mestra agora xubilada. "Xubilada do traballo, non da vida", matiza, porque desde que rematou a súa andaina laboral estando en Tenerife, escolleu voltar a Monterroso, o lugar no que tamén fixo de mestra de xeito provisional, para vivir e para seguir compartindo coñecementos e, sobre todo, "optimismo".

De feito, a súa primeira novela en castelán vai diso, de plasmar as súas vivencias persoais en clave de humor e de ser unha inxección de positivismo para todos e, en especial, para os xubilados. Tamén funcionaba cos nenos: "Se había algún que me contaba que non estaba moi animado, eu dicíalle que lle poñía unha inxección de gasolina e xa marchaba contento". "Iso funcionaba cos máis pequenos, claro", puntualiza.

Maribel asegura que aos seus 67 anos ten "xuventude acumulada" e esa é a que transmite aos maiores aos que tamén lles impartiu clases de teatro, conxugando así as súas dúas grandes paixóns. Unha, o escribir, que lle vén de nena, e outra, a de ensinar, que descubriu de moza. "Eu sabía que quería dar clase, pero non quería facer oposición porque non me quería ir para o quinto pino", asegura entre risas. Malia todo, soubo adaptarse e se o destino a enviaba á cidade condal, ela collía o primeiro transporte que saía en dirección Lugo e na súa casa se prantaba "cada 15 días".

No ano 2005 publicou a obra ‘Tempo de lecer’, que recolle pequenas obras de teatro pensadas para que interpretaran os nenos

No seu haber ten outro libro publicado, neste caso de teatro, Tempo de lecer, que viu a luz no ano 2005. Nel recolle once pequenas obras pensadas para que os mestres llas acheguen aos máis novos, que poderían representar de maneixa sinxela.

En folios, porque se declara da vella escola, e en recopilacións, Maribel acumula decenas de pezas teatrais, textos, anécdotas e contos. Quizais algúns falen de cando seu irmán Félix a levaba á daquela Praza de España, onde "el e os amigos moceaban e eu xogaba", e outros estarán recollidos ao longo dos 21 capítulos da súa nova novela, na que, ben seguro, algún exalumno se verá reflectido.