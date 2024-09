The Guardian publica unha reportaxe sobre a "solidariedade" de Monterroso cos migrantes

"Achegáronse ao campo de fútbol mentres soaban os aplausos, marcados por berros de benvida. A súa improbable viaxe comezara meses antes e a uns 3.000 quilómetros de distancia; agora, os solicitantes de asilo, moitos de Malí, eran calorosamente recibidos polos veciños dun pequeno pobo da comunidade galega, en España". Así comeza a reportaxe que o diario británico The Guardian publicaba onte, asinada pola xornalista Ashifa Kassam.

Pero non foi só o exemplo da SD Monterroso o que recolle o xornal, senón tamén o das asociacións Agrocuir, Falcatrueiros, Fiadeira e Entropía Folk, que celebraron unha foliada de benvida para estas persoas, na que participaron, ademais, moitos veciños da vila.

Solidariedade no deporte

O medio británico soubo destas iniciativas en Monterroso a través dos medios, e púxose en contacto cos representantes das distintas entidades. "Estamos moi contentos de que se publiquen noticias positivas e se difundan estas iniciativas solidarias, que tamén axudan a eliminar os estigmas e os bulos sobre estas persoas", comenta Balbino Martínez, presidente da SD Monterroso, que tamén considera un "orgullo" que o nome de Monterroso saia na prensa internacional pola implicación da sociedade civil na recepción destas persoas "nunha situación difícil".

Neste sentido, recorda que se trata de demandantes de asilo, que veñen de contextos complexos no seu lugar de orixe, moitos deles a mesma guerra, e que fixeron unha viaxe moi dura ata aquí —a ruta migratoria de Canarias, unha das máis letais do mundo, vulnera o mesmo dereito humano de migrar—. "Tamén nos alegra esta repercusión porque sabemos que hai moitas outras vilas na mesma situación, e queremos transmitir esta mensaxe", comenta Martínez.

The Guardian recolleu ese tributo que rendeu a SD Monterroso a estas persoas, ademais nun momento especial, o do aniversario do medio século de vida da entidade, e que contou tamén coa presenza de Isabel Rodríguez, subdelegada do Goberno en Lugo. Tamén fan referencia á iniciativa da entidade de ofrecerlles entradas gratuítas para os partidos da tempada.

"Ademais, puxemos en marcha unha iniciativa de doazón de roupa e outras cuestións que poidan necesitar. Por suposto, abrímoslle o espazo das instalacións deportivas, ás que están vindo a diario. Algúns xa están adestrando co primeiro equipo da SD Monterroso e a nosa idea é formar un equipo con todos, para que poidan adestrar de maneira oficial, aínda que este ano as inscricións xa estean pechadas", explica Martínez. "O deporte ten que ser isto, sen dúbida é o máis importante da actividade deportiva", di.

Danzar para entenderse

"Entre as iniciativas postas en marcha polos monterrosinos figuraba unha festa, cos bailes e músicas tradicionais da comarca", escribía tamén Kassam para o xornal británico, facendo referencia á foliada de benvida para as persoas migrantes que impulsou o colectivo Agrocuir, pero cunha organización na que participaron varias entidades da comarca, como Entropía Folk e Falcatrueiros —de Monterroso—, e Fiadeira —de Antas—. Conta Luísa Coto, do colectivo Agrocuir, que de Palas de Rei non puideron ir por motivos de axenda, "pero que estarían encantados de telo feito".

"Danzamos para entendernos", escribiu nun dos seus poemas a poeta portuguesa Sophia de Mello, facendo referencia precisamente a esa linguaxe que comunica onde a palabra non chega. E así foi na foliada, nos puntos da muiñeira que encheron os baleiros do idioma. Se, nun inicio, tanto eles coma as veciñas da vila "estaban algo tímidas, ao final todo o mundo acabou por bailar", comenta Coto. "Recibiron moi ben a proposta, e participaron activamente nela", engade.

Sobre a repercusión que a actividade tivo en medios estatais e tamén en The Guardian, Coto destaca que, ao final, son moitos os xestos do pobo que contradín ese "discurso do medo, e que tomaron posición contra el". Por iso, agradecen que tamén iso teña unha transcendencia nos medios.

Pola súa banda, Tatiana de Azevedo Rodríguez, presidenta de Falcatrueiros, destaca que na vila "tamén pairou un discurso de medo, e que as asociacións respondemos co xesto contrario, e que é importante que se faga eco diso".

Foliada impulsada polo Agrocuir, coa colaboración de Falcatrueiros, Entropía e Fiadeira. EP

O mesmo xornal facía referencia a esta situación, e á resposta dos medios de comunicación galegos e estatais que, segundo o xornal, "foron rápidos en contrastar a solidariedade da vila cos esforzos da extrema dereita para criminalizar os solicitantes de asilo".

Tanto Luísa como Tatiana valoran moi positivamente a foliada e contan que xa quedou previsto facer outra, e que sexan os novos veciños os que ensinen algo dos seus bailes e das súas músicas ás xentes da comarca. De momento, esta festa non ten data, pero si a nova actividade do colectivo Agrocuir en relación a esta situación, que será unha charla informativa para os veciños o vindeiro día 18, na que tamén participarán representantes da ONG que xestiona a acollida, Rescate.

Segundo tamén recolle The Guardian, a solidariedade, organizada por estes colectivos, asociacións e pola SD Monterroso, tamén ten moitos xestos particulares. A do salón de peiteado que ofrece de xeito gratuíto os seus servizos, a do veciño que sabe falar francés e visita a diario o hotel onde están hospedados, a dalgúns empresarios que preguntan como poden axudar. "Iso tamén hai que contalo", din.