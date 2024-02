Un templo para o rock galego en Melide

Era agosto de 1987, os 90 quedaban á volta da esquina e a festa en Melide estaba en auxe. Nesas patronais, o que era un antigo garaxe, cheo de caixas e botellas de aceite, transformouse de xeito provisional nun local para acoller os festeiros. Aquela idea, levada a cabo polo antigo xerente, funcionou de tal forma que o local non volveu pechar as súas portas.

"Abriron xa co nome de Gatos, a porta era de madeira e no lugar da barra había uns ladrillos cunhas táboas por enriba", recorda Fernando Casal, que foi un cliente habitual durante a primeira década de vida do establecemento. Nani, como é máis coñecido este licenciado en Dereito, traballaba por aquel entón —hoxe en día segue exercendo— como asesor fiscal.

Nunha das súas visitas cotiás ao Gatos, o antigo xerente propúxolle a opción de pasarlle o testemuño. El, que viu, sen dúbida, unha gran oportunidade, colleu os mandos do negocio para abrir por primeira vez o 14 de marzo de 1997. Non choveu nin nada!

Nani, un amante do rock, comezou a darlle forma ao proxecto coa axuda do seu irmán Pablo. "Empezamos funcionando ben, eran outros tempos, os anos 90 en Melide coa Movida foron moi fortes. A xente tiña cartos e gastaba", comenta Fernando dende detrás da barra do seu local, onde tantas veces reproduciu as cintas dos seus grupos favoritos.

Extremoduro, Ska-P, La Polla Records, Oasis, Green Day, Rage Against the Machine, Led Zeppelin, AC/DC, Motörhead e unha longa lista de bandas que romperon o panorama naquel momento. Foron moitos os que escoitaron por primeira vez estes músicos no interior das catro paredes do local, entre cervexas, viño e "o mellor licor café do mundo".

O pub Gatos sempre estivo afastado da música mainstream, como a día de hoxe. Ser orixinal foi a chave deste local onde se pode escoitar todo tipo de música rock, aínda que tamén heavy, punk, rap, death metal e, agora, incluso, algo de indie. "A liña foi sempre a mesma", explica.

Se por algo destaca esta institución da noite melidá é pola organización de concertos. A música en vivo é unha das paixóns de Nani, que só tardou un par de meses en poñer a funcionar a idea. Robin de los Estercoleros y su alegre banda de pataphísicos foron os primeiros en actuar no Gatos. Un auténtico privilexio.

Despois de máis de 25 anos, case todos os grupos do panorama galego pasaron por este templo do rock en Melide, aínda que a Nani quédalle unha espiña cravada. "Nunca tocaron os Diplomáticos xuntos", sinala con certo pesar.

Dakidarría, Ruxe Ruxe, Nao, Heredeiros da Crus, Rebeliom do Inframundo, SonDaRúa e moitos outros artistas do panorama galego estiveron no Gatos. "O 90% dos grupos galegos tocaron algunha vez aquí", di. E ollo, porque o local rompeu fronteiras. Agrupacións musicais chegadas dende Australia, Portugal, Holanda, Italia, Inglaterra, México, Brasil, Argentina ou Suecia deron algunha actuación no encantador escenario do lugar.

Estar no Gatos aportou milleiros de anécdotas, momentos memorables e grandes noites para Nani. Aquí coñeceu á que sería a súa futura muller, María; as súas fillas, Carlota e Claudia, darían os seus primeiros pasos enriba destas baldosas; e el faría grandes amizades que serán para sempre. O seu lugar de traballo acabou por converterse no seu fogar.

Con todo, Nani aínda non pensou nun posible final. "Teño corda para rato, sobre todo pola música en directo", confirma. "O de poñer copas ou limpiar apetéceme menos, pero é un mal moi necesario", confesa con humor. Non se sabe cando chegarán os últimos coletazos do decano da noite melidá, o que si está claro e que cando ese momento chegue, Melide estará un pouquiño máis triste.