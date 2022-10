"Temos moi avanzado o proxecto que dotará a Melide de novo chan industrial"

Cabeza de lista da agrupación independente Adiante Melide nas municipais de 2019, José Manuel Pérez accedeu á alcaldía despois de ser a segunda forza máis votada e alcanzar un pacto co PSdeG, o que lle permitiu desbancar ao anterior goberno do PP.



Enfrentase a un mandato que sen dúbida está moi condicionado pola pandemia.

O covid chegou cando case acababamos de aterrar no goberno local e, desde logo, foi algo que condicionou todo o mandato, non só en Melide, senón en todos os concellos. Foi un momento no que houbo que tomar moitas decisións sen apenas información e tirando de intuición. Agora, desde a distancia, estou convencido de que o equipo fixo un bo traballo.

Sempre lle gusta falar de equipo cando se refire aos seus compañeiros de goberno.

O alcalde é só o que sae nas fotos e esas cousas, pero se non ten un equipo detrás, non ten nada.

E como abordaron a recuperación despois dun momento no que Melide viuse mesmo privado dunha das súas principais arterias económicas como é o Camiño.

O noso concelleiro de Economía, Xosé Igrexas, sabe moi ben o duro que foi, porque sen Camiño nin actividade económica moitas comerciantes locais tiveron que pechar por non ter ingresos e, sen dúbida, tamén estiveron as perdas humanas. Ademais, o gasto do Concello duplicouse nalgunhas partidas que non estaban previstas nos orzamentos, ao ter que asumir tarefas como as de intensificar a desinfección e limpeza de centros escolares e outros espazos públicos, sen contar con axuda algunha para iso. Pero en fin, non foi algo ao que non se tivesen que enfrontar tamén outros concellos. Foi unha situación complexa porque o que debería ser un mandato de catro anos, a pandemia reduciuno a tres.

Un dos aspectos máis polémicos que tivo que acometer o seu goberno foi a aprobación da nova RPT.

Estou convencido de que se se quere que as administracións públicas funcionen deben estar dotadas de persoal. Por iso acometemos, contra algúns criterios, a aprobación da RPT, o que supón unha nova forma de organización e distribución do traballo dentro do concello. Era un paso necesario e, sen dúbida, traducirase nunha mellora na atención á cidadanía.

Cales son para vostede as actuacións máis destacadas que materializaron no que vai de mandato?

Dentro do propio centro urbano estamos a acometer a segunda fase da mellora de Campo Grande. Tamén estamos a facer o empedrado da Rúa Principal e San Pedro, que é por onde pasa o Camiño Francés. Outro investimento importante está a executarse en Rosalía de Castro, sen esquecer os 1,3 millóns que investimos en zonas rurais. Entre todo o equipo de goberno tamén fomos capaces de ter as licitacións ao día, a pesar de todo ese período de tempo no que non se puido traballar.

E as materias pendentes?

Son varias e, desde logo, non todo o imos a poder facer nos sete meses que quedan para as próximas municipais. Pero, por exemplo, estamos a traballar na adquisición dun solar para crear un aparcadoiro que nos permita emendar ese gran problema que existe no centro urbano como é a falta de aparcamento.

Na súa recente visita á localidade, o presidente da Deputación da Coruña tamén fixo referencia á falta de chan industrial.

Estou totalmente dacordo con el. Pero como cando veu non falou co alcalde, non sabe que xa temos moi avanzado un proxecto básico para dotar a Melide dese terreo. Por iso, agora non necesitaremos chan, senón que o que nos fará falta serán as axudas doutras administracións para que podamos urbanizar ese polígono cando se aprobe, que será proximamente.

Un chan máis necesario que nunca, sobre todo, se o proxecto de Altri en Antas materialízase.

Evidentemente se ese proxecto chega a bo termo, a situación de Melide é estratéxica para que aquí póidanse asentar empresas, polo que estamos á expectativa do que poida pasar no futuro.

Entre unha parte da veciñanza hai certo malestar por esa piscina climatizada que permanece pechada.

A piscina é unha herdanza que recibiu este goberno que presentaba unha serie de graves deficiencias. Nós pretendemos sacar a licitación unhas obras para deixar estas instalacións non só en mellores condicións senón con mellores servizos.

Non depende do Concello, pero finalizar á A-54 é unha urxencia.

A autovía, que foi sempre obxecto de esperanza, non pode converterse en desilusión. Hai que darlle un impulso, porque é fundamental para a vertebración do territorio e para evitar que haxa galegos de primeira ou de segunda.

E a propia apertura da autovía non podería chegar a prexudicar unha economía como a de Melide, tan dependente do comercio?

Dispoñer dunhas boas comunicacións nunca pode ser unha eiva. Melide ten comercio, axilidade e historia para seguir e o que fará a autovía será potenciar aínda máis a súa estratéxica posición no centro de Galicia.

Ante a inflación e a subida da enerxía, que poden facer os concellos pequenos para sobrevivir?

Estamos nun momento delicado e creo que no futuro será necesaria a colaboración de concellos para poder manter infraestruturas que uns teñen e outros non, como pode ser o caso da mesma piscina climatizada. No noso caso, tamé estamos a traballar nun concurso de mellora de eficiencia enerxética.

"Unha ideoloxía non pode impedir chegar a acordos que sexan para o ben da cidadanía"

Accedeu á alcaldía tras chegar a un acordo co PSdeG. Que tal está a funcionar a coalición?

Pode haber roces porque a mentalidade é distinta, pero son momentos que hai que solucionar porque as ideoloxías que teñamos cada un de nos non poden impedir chegar a acordos que sexan para o ben da cidadanía.

Presentarase á reelección?

A Adiante Melide non lle preocupa o candidato, senón ser capaz de sacar adiante o traballo necesario para que os veciños melloren. Que estea eu na foto ou non é o de menos.

Recibiron ofertas dalgún gran partido para concorrer baixo as súas siglas?

Adiante Melide seguirá sendo sempre unha opción independente. Debémonos só aos nosos veciños e serán eles os que en sete meses avalíen se o que fixemos está ben, regular ou mal.