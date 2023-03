Tamar Novas mostra orgulloso as súas raíces na Festa do Queixo de Arzúa

A XLVIII Festa do Queixo de Arzúa arrancou con palabras agradecidas e a reivindicación da terra onde afondan as orixes. Así o fixo o actor compostelán Tamar Novas durante un pregón no que situou a Arzúa como o lugar ao que pertencen "os meus veráns e as miñas lembranzas, as miñas raíces e as primeiras historias". E foi máis alá. En Figueiroa é onde manteñen o til do seu apelido: alí non lle din Novas, senón Novás, porque "ese é o apelido de familia; na primeira película esqueceron o til e decidín seguir así para diferenciar quen me coñece de preto e quen por outras cousas".

Asistentes á Festa do Queixo de Arzúa. CONCELLO DE ARZÚA

Tamén en Figueiroa pervive a imaxe dos seus avós, Manuel Novás e Maruxa Conde, "ela facendo queixos e el botándolle man a un e ao viño para celebrar a fin da súa xornada". Porque, lembrou, os pais do seu pai foron comerciantes e unha presenza habitual nas feiras de Arzúa os días 8 e 22. "Ían no seu Citröen 2 CV branco e sempre me contaron como sufría o meu avó cando tivo que marchar a Suíza e non podía ir á feira, a mellor de España, dicía".

Das viaxes no Freire para ir á aldea, das verbenas con tíos, curmáns e padriños, do descubrimento de que "Ana Kiro era familiar nosa" e das comidas en Teodora, Casa Chelo ou Brandariz tampouco se esqueceu Tamar Novas, quen dixo que "de todos os recoñecementos, ser pregoeiro en Arzúa sería o que máis ilusión lles faría a Manuel e Maruxa".

Non menos orgullo mostraron os galardoados cos premios Arzuáns do Ano, Jesús Mosquera, Tania Taboada e a granxa ecolóxica Figueiroa, que recibiron recoñecementos como tamén se lles deu ao gañador do concurso de tapas, a cafetaría Ultreia por "Claramente queixo" –o segundo foi A Bodega de José e o terceiro, Razas Gastrobar–, e ao vencedor do certame de carteis, Ramón Rivas.

Obradoiro de elaboración de pans de queixo. CONCELLO DE ARZÚA

Todos eles xunto ao alcalde, José Luis García; o presidente do Consello Regulador da DOP Arzúa Ulloa, Xosé Luis Carrera, e a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, entre outros, visitaron os máis de 50 postos instalados. Deles, nove son queixarías da zona –Arqueixal, Ruta Xacobea, Anzuxao, O Brexeo de Grixalba, Queinaga, Bo-Queixo, Queizuar, Barral e Terra de Melide– e moitas máis chegan de toda Galicia e de España. "Máis que a festa do queixo de Arzúa é a festa do queixo en Arzúa", apuntaba o xerente do Consello Regulador, Óscar Pérez, quen falou do elevado volume de vendas e afluencia rexistrados na primeira xornada, cando tamén se ateigou o Festival do Queixo.

Hoxe a festa continúa coa música de Faíscas da Pontraga (de 10.00 a 12.00), a rondalla Moraima (12.30), Trópico de Grelos (de 12.30 a 14.30), Leilía (18.00) e Tanxugueiras (19.30), ademais do Pequequeixo e o torneo de xadrez.