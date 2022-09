O núcleo de San Xusto, en Palas de Rei, converteuse nun escenario teatral que permitiu viaxar no tempo ata mediados do século pasado como un xeito de reivindicar a vida rural. Esta é a teima do festival Son d'Aldea, que nesta edición se escenificou nesta parroquia veciña de Albá, que si acolleu o mercado de oficios e de alimentos artesanais e o xantar popular. Coincidindo co evento, un grupo de universitarios de distintos países visitou a explotación de Arqueixal, en Albá, para interesarse por proxectos de produción ecolóxica e de sustentabilidade que deben marcar o futuro do campo.

Arredor dun cento de persoas, entre figurantes e guías, participaron na representación das oito escenas e das oito transicións entre distintos lugares da parroquia de San Xusto. "Case todos os actores afeccionados somos de Albá e de San Xusto", comentou Alberto Varela, que exercía de taberneiro no recuncho onde un cuarteto de músicos protagonizaba unha verbena de época interpretando cancións clásicas como Gibaltrareña e Madrecita María del Carmen, tema que fixo popular Manolo Escobar nos anos 60.

Os veciños fixeron ensaios previos e outro xeral para preparar as pezas dun roteiro teatral no que tiveron especial protagonismo as carballeiras. "Dividimos os asistentes en oito grupos para que rotasen polos sitios onde se facían as representacións", agrega Varela.

Houbo momentos realmente cómicos, como a interpretación nunha palleira da firma do arrendamento dun muíño, alá polo ano 1941, con constantes disputas entre o escribano e a desconfiada propietaria, cargadas de humor crítico e retranqueiro.

Noutra escena facíase alusión á fabricación de xabón e aos oficios rurais, que constituíron un pretexto para facer unha radiografía da economía das aldeas agrarias e para reflictir a filosofía vital dos seus habitantes.

Esta homenaxe ás orixes seguiu co mercado de oficios e de produtos alimentarios no campo da festa de Albá co fin de amosar novas formas de economía aldeá. Os produtos de alimentación artesanal foron tamén protagonistas do posterior xantar.

Xosé Luís Carreira Valín, voceiro da asociación veciñal que convoca Son d'Aldea, destacou a notable asistencia de público á convocatoria, con máis de medio milleiro de participantes rexistrados.

Visita internacional

En Albá non só se recreou o pasado, senón que tamén se abordaron proxectos de futuro coa presenza de participantes na Agrobiodiversity Summer School, que visitaron as instalacións de Arqueixal fóra do programa de Son d'Aldea. Esta escola internacional de verán, impulsada pola Universidade de Santiago e varios centros estranxeiros, reúne a 27 estudantes de España, Suíza, Alemaña, Francia, Eslovenia, Hungría, Austria, Portugal, Italia, Brasil e India.

Carreira Valín, propietario de Arqueixal, expúxolles dous pequenos proxectos de aforro de electricidade, consistentes nunha instalación fotovoltaica e na construción dunha pirámide para madurar queixos sen dependencia enerxética. Os sistemas de muxido e de fabricación de queixo foron tamén obxecto de análise, igual que a biodinámica e a permacultura no manexo da horta.