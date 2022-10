"Teño o corazón nun puño. Sempre vivimos co medo de que calquera día un camión entre pola parede". Con estas palabras refleja su angustia una vecina que reside en A Somoza, aldea de la parroquia de Area, en Antas de Ulla.

La causa de los desvelos de esta mujer, y también de los de los otros vecinos que residen en el lugar, es el continuo paso de camiones de gran tonelaje que, después de una pronunciada bajada por una estrecha carretera municipal, deben sortear las casas para poder seguir su ruta. El problema es que no siempre lo consiguen y, en ocasiones, como sucedió por última vez este pasado lunes, quedan totalmente encajados entre las construcciones.

El intenso tráfico de camiones se debe a la presencia de dos granjas de pollos y un cebadero de cerdos en Caída do Pico

Según explican los afectados, ese intenso tráfico de vehículos pesados por el lugar se debe a la presencia de dos granjas de pollos y un cebadero de cerdos que se encuentran en Caída do Pico, en la falda del monte Farelo. Hasta hace algo más de dos años, ese tráfico apenas generaba inconvenientes, "pero despois da ampliación do cebadoiro empezaron a pasar camións máis grandes para o transporte de porcos", explica otra vecina.

Vecinos de A Somoza comentando un vídeo donde pasa uno de los camiones. VICTORIA RODRÍGUEZ

Estos vehículos, normalmente articulados, de más de tres ejes y con cajas para el transporte de animales que a veces alcanzan "ata os sete pisos", según los afectados, deben atravesar el pueblo por pasos de 3,70 metros de ancho, lo que hace que la maniobra les resulte imposible, por lo que acaban rozando las paredes, balcones y tejados de las casas o terminan totalmente atascados entre ellas.

"O certo é que os condutores teñen unha gran pericia e son incribles as manobras que fan para poder pasar, pero é que por aquí resulta moi difícil", comenta otro vecino que ha llegado a redondear la esquina de una de sus propiedades con el fin de facilitar el paso de los camiones y, al mismo tiempo, evitar que estos puedan causar daños más graves en la construcción cuando rozan contra ella.

En 2020 ya denunciaron ante la Guardia Civil daños en una de las viviendas, después de que un camión se quedara encajado

A estos peligros, los vecinos añaden que, justo al salvar el primer paso estrecho, los camiones deben abordar una curva en la que una fina capa de asfalto cubre unas losas que salvan un regato subterráneo. "As lousas poden romper en calquera momento polo peso dos camións e, se iso sucede, o desnivel provocará o envorco do vehículo". Si eso llega a pasar, este mismo vecino explica que el camión caería sobre las paredes de otra de las casas del núcleo, "co conseguinte risco de derrubamento".

Roderas que dejan los vehículos pesados a su paso por el lugar. VICTORIA RODRÍGUEZ

Los afectados quieren dejar claro que con su denuncia "non queremos ir contra ninguén", ya que entienden que las granjas deben mantener su actividad y que los transportistas necesitan "pasar por algún lado", aunque piden una solución, "porque si pasa algo grave despois virán as lamentacións", explican.

En 2020, a raíz de que un camión ya se había quedado encajado entre las casas, denunciaron ante la Guardia Civil daños en una de las viviendas, al tiempo que pidieron el diseño de una ruta alternativa que pudiesen utilizar los camiones.

El alcalde de Antas dice que mantiene conversaciones con la Xunta y el regidor de Rodeiro para habilitar una ruta alternativa

Entre las posibles soluciones, presentaron dos opciones. "Unha sería desvialos por outra estrada, pero terían que atravesar outra aldea cuns pasos que, aínda que son algo máis anchos que estes, entendemos que sería levar o problema a outro sitio", explican los afectados, y añaden que la otra sería desviar el tráfico pesado por la pista del parque eólico Faro Farelo, aunque se trata de una vía cuya titularidad corresponde al vecino ayuntamiento de Rodeiro.

La problemática de los vecinos también fue recogida en su día por la plataforma Ava, que cuenta con representación en la corporación municipal, y que puso la situación en conocimiento del gobierno municipal, "aínda que xa pasaron dous anos e seguimos sen unha solución", lamentan los vecinos.

Por su parte, el alcalde de Antas, Javier Varela, reconoció ayer a este medio estar al tanto del "grave" problema y explicó que desde hace un tiempo se encuentra en conversaciones tanto con la Xunta como con el Concello de Rodeiro para buscar los fondos necesarios para habilitar esa pista del parque eólico y librar así a los vecinos de A Somoza del peligro que supone ese continuo paso de camiones al lado de sus casas.