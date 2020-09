O Sindicato Labrego denunciará ao Concello de Melide por manter pechado o mercado

O Sindicato Labrego anunciou este venres que denunciará por vía xudicial ao Concello de Melide por prorrogar a prohibición do mercado semanal de alimentos labregos que se celebraba todos os domingos na vila.

Desde o inicio do brote de coronavirus detectado no lugar, non se volveu celebrar a feira, o que desde o sindicato considera que "vai causar un dano económico e irreparable nas familias".

Para o Sindicato Labrego Galego, a prohibición do mercado de Melide "non obedece nin a criterios científicos nin sanitarios. Queremos insistir en que existe un protocolo oficial da Consellaría de Medio Rural para a celebración de mercados ao aire libre con totais garantías para evitar os contaxios que xa se aprobou para ser usado en plena fase de confinamento".

CONCELLO. O Concello argumenta que a evolución do brote de Covid-19 no municipio aínda non é a adecuada para poder garantir "o desenvolvemento satisfactorio do mercado de postos ambulantes, do mercado dos días de feira e outros acontecementos extraordinarios".

A suspensión do mercado dominical foi, con todo, duramente criticada polo Partido Popular, na oposición. A través do seu portavoz, Dalia García, os populares acusan o goberno local de "inmobilismo" e de tomar a decisión sen ningún informe técnico que avale unha medida tan excepcional, «a pesar de que ou rocha cero nesta pandemia non existe» mercado.