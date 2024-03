Os servizos municipais para a conciliación familiar serán gratis en Monterroso

O pleno do Concello de Monterroso aprobou este venres unha proposta do equipo de goberno -en mans do Partido Popular- para implantar a gratuidade dos servizos de conciliación familiar para todas aquelas familias empadroadas na localidade.

Os servizos beneficiados serán, en concreto, os de ocioteca municipal, campamentos infantís na totalidade de días non lectivos, cultuesciencia, informática e natación. A iniciativa, en todo xeito, está condicionada a que o Concello de Monterroso obteña a subvención do plan Corresponsables, que veu recibindo nos últimos anos da Xunta de Galicia. A proposta foi aprobada cos votos a favor do PP, PSOE, IXM e PG e coa abstención do BNG. Unha vez conseguida a subvención, os servizos pasarán a ser gratuítos, previsiblemente este mesmo ano.

Galiñeiros. O grupo municipal do Partido Popular sacou adiante outra moción na que se insta ao Goberno central a modificar o Real Decreto 637/2021 polo que se regulan as normas básicas de ordenación das granxas avícolas para que as explotacións de autoconsumo quedaran exentas de inscrición no rexistro de explotacións agrarias polo trastorno que lle causa aos propietarios dos galiñeiros e pola inoperatividade da medida.

A iniciativa foi aprobada co voto de calidade do alcalde ao obter tres votos a favor do PP, tres en contra do PSOE e a abstención dos demais partidos con representación na corporación.

Banda larga. Na sesión do pasado xoves tamén se aprobou unha iniciativa do BNG para instar ao Goberno do Estado a que priorice o despregamento de banda larga ao longo de todo o territorio do concello monterrosino.O equipo de goberno lembrou que xa no anterior mandato empezou a operar en Monterroso unha oficina da empresa A túa xanela que procedeu ao despregamento de fibra tanto na vila, como no rural, acadando na actualidade un total de 3.605 vivendas.

Tamén recordaron que os fondos europeos distribuídos a través do programa de extensión da banda ancha (Peba) asígnaos o Ministerio directamente ás empresas que o solicitan, e que neste momento non existe coñecemento de que haxa ningún destes plans asignados a Monterroso, polo que dende a alcaldía establecéronse contactos con esta empresa, para ver a forma de poder seguir despregando fibra e levala a todos aqueles núcleos nos que haxa demanda.