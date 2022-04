El Serán de la Foliada melidá reunirá a once grupos de la comarca y O Morrazo

Melide celebra una nueva edición de la Foliada el sábado y el domingo próximos. Es la vigésimo quinta y está organizada por el Concello, después de un paréntesis de cuatro años. Uno de los actos de referencia será la Marcha Gaiteira sabatina, seguida de un Serán en la Praza do Covento, a las 19.30 horas, en el que participarán grupos de toda la comarca melidá y de la de O Morrazo.

En representación de Melide estarán presentes los grupos Froito Novo, Herba Grileira y Pozo Pequeno. De Toques acudirán O Bingo Birón y Gaiteiros do Balado, así como Penajulpilleira. A Maristela representará a Sobrado y Fol da Chousa a Santiso. También actuarán O Bringuelo, de Arzúa; Palacio do Rei, de Palas, y Lumieiras do Morrazo.

La programación se iniciará a las 11.00 horas del sábado con la apertura de la Mostra de Artesanía e Instrumentos na Rúa do Covento. Este evento reunirá a artesanos llegados de toda Galicia, que expondrán desde instrumentos de percusión a gaitas o zanfonas, junto a trajes tradicionales y tallas de madera, piedra o cuero. La muestra permanecerá abierta a lo largo del fin de semana, según indican desde la concejalía de Cultura, cuya responsable es Mayka Basalo.

Por la mañana habrá animación en la calle con gigantes y cabezudos y el grupo de gaitas Os Treboeiros de Muimenta, que volverán a actuar a primera hora de la tarde. A mediodía se iniciará una nueva edición del concurso de cantos de taberna, cuya entrega de premios será a las 15.30. Los grupos llenarán de música y buen ambiente los bares de la zona de los vinos. Este evento, que reunirá a participantes de Melide, Arzúa, Santiso, Sada, Betanzos, Cervo, As Pontes o Boqueixón, es uno de los más emblemáticos de la Foliada.

Desde las 17.30 se desarrollará el taller de baile "Bailabén", con Gustavo Couto y la colaboración del grupo Bico da Balouta, de Agolada. A medianoche actuará el grupo Comando Coruxás, también en la Praza do Convento, para cerrar la jornada.

JORNADA DOMINICAL. La Mostra de Artesanía volverá a abrir por la mañana. A las 12.00 se presentará en la capilla de San Antón el libro O toque pechado, de Pablo Seoane, que sirve de ayuda a los músicos que quieran aprender o mejorar esta técnica de gaita de fol. Tras la actuación de la Agrupación de Pe Feito, de Ourense, habrá una sesión vermú con la Ce Fantasma Orquestra.

La muestra de baile tradicional de la asociación Xirandola y el concierto gratuito de Tanxugueiras en el parque, a las 19.00, pondrán el broche al programa.