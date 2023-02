Seijas pide "solucións" para el complejo de Monterroso

Después de más de diez años parado por irregularidades y demoras en las obras, el complejo deportivo monterrosino se enfrenta ahora a un conflicto de titularidad para abrir sus puertas. La alcaldesa de Monterroso, Rocío Seijas, reclamó este miércoles una solución a la Diputación, que pasaría por "asumir a titularidade, pero non sen que a Deputación asuma os arranxos precisos", comenta.

Por su parte, desde la Diputación indican que las instalaciones ya no son de su titularidad, y remiten al último convenio de colaboración, del año 2019 y por importe de 200.000 euros. La institución provincial comenta que una de las cláusulas de este convenio establecía que, una vez terminadas las obras, el edificio pasaría a titularidad municipal.

En 2020, el pleno del Concello aprobó, con los votos a favor de todos los concejales, solicitar a la institución provincial un informe técnico sobre el estado de las instalaciones. Ya en aquel momento la Diputación respondió que las instalaciones eran del Concello, pero este lo rebatió en 2021 alegando que no había dación formal y que las obras no se habían terminado. "A secretaria di que non podemos asumir a titularidade sen unha recepción formal, pero non tivemos resposta", comenta Seijas.

Una larga demora

La gran intervención de las obras de construcción de este edificio, a las que la Diputación destinó una partida de 1,2 millones en 2009, terminó en 2012. De hecho, a finales del 2011, Antonio Gato y José Ramón Gómez Besteiro, alcalde y presidente de la Diputación por aquel entonces, anunciaban que Monterroso tendría piscina climatizada en seis meses en lo que sería un centro referencial para la comarca, también con pabellón deportivo y gimnasio.

En ese 2012, lo que quedaba por hacer, en teoría, era urbanizar la parcela y dotar el centro de equipamiento y servicios. Sin embargo, en 2013 se descubrió que la Diputación había firmado certificaciones de obras por valor de 323.000 euros, que la adjudicataria, en quiebra, no había realizado. Aunque fue la misma insitución la que puso el asunto en conocimiento de la Fiscalía, el dinero se perdió.

La Diputación hizo una nueva adjudicación, por 350.000 euros, a comienzos de 2014. Las obras tenían un plazo de ejecución de seis meses, que no se cumplió. En 2015, el gobierno municipal de Jesús Otero llegó a poner en marcha los trámites para la contratación de personal. En 2019, la Diputación firmó el último convenio con el regidor en aquel momento, Miguel Rico, de 200.000 euros y para subsanar las deficiencias encontradas.