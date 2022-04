"Cando entrou sentou nunha mesa, pediu un viño e cando llo puxeron xa non lle deu tempo nin a coller o vaso, porque caeu fulminado", así narra Jesusa Mejuto Castiñeira lo sucedido, el pasado sábado a última hora de la tarde, en el establecimiento que regenta en Palas de Rei, Pizzería Chuss.

La víctima, un sexagenario cliente habitual del local, acababa de sufrir un infarto. "Eu estaba a entrar na cociña e foron os berros da camareira e doutros clientes, os que me fixeron saír. Ao velo no chan non mo pensei, fun cara a el e empecei a facerlle as manobras de reanimación, mesmo antes de que outra persoa chamase ao 061".

La determinación de la hostelera fue clave para mantener con vida al hombre mientras no llegaban los servicios médicos. Así lo asegura José Francisco Iglesias Santos, técnico de emergencias sanitarias del 061 en la base de Palas de Rei, y que formaba parte del equipo de profesionales que acudieron a esta urgencia.

"Nosotros apenas tardamos cuatro minutos en llegar desde la base, pero en estos casos iniciar las maniobras de reanimación cardiovascular (RCP) desde el primer momento puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte", asegura este sanitario, que además es formador en primeros auxilios.

En este sentido, recuerda que "por cada minuto que pasa sin hacer un masaje de reanimación a una persona que acaba de sufrir un infarto, disminuye porcentualmente su posibilidad de supervivencia".

"Es muy importante que la gente pierda el miedo y que sepa como actuar. Muchas veces los nervios o el temor a hacerlo mal provoca que quienes son testigos de un accidente de estas características se queden paralizados, pero es vital reaccionar rápido", afirma el sanitario.

Buen ejemplo de esa paralización que provoca el miedo lo sabe la hostelera: "Da ducia de clientes que había nese momento no local, moitos quedaron totalmente quietos, sen saber que facer".

Fue ella la que se lanzó a socorrerlo. "Fixen un curso de primeiros auxilios en 2007 e cando o vin inerte no chan e xa totalmente morado, todo o que aprendín fai quince anos volveume de novo á cabeza", explica.

Pero la realidad es que en esas labores de reanimación tampoco estuvo sola. "Cando xa se chamou ao 061 un médico ía dándome instrucións por teléfono sobre cómo actuar. Por exemplo, eu estaba a facerlle compresións en series de cinco ou seis e díxome que llas fixese contando ata 30", recuerda la empresaria.

José Francisco Iglesias es también claro en este aspecto, "aunque no se tengan conocimientos de primeros auxilios, basta seguir con las instrucciones del médico de sala para que cualquier persona pueda realizar una RCP".

El equipo del 061 desplazado hasta el lugar —formado por una médica, otro médico residente, una enfermera y dos técnicos— se encargó después de entubar y estabilizar al paciente, que posteriormente fue trasladado al Hula en una Uvi móvil.

"Lo mejor de todo es que cuando llegamos al hospital, ya estaba estabilizado y respondía a estímulos", indica José Francisco. Según ha podido saber este medio, la víctima permanece ingresada en la Uci del Hula y, aunque su estado es reservado, se mantiene estable. Una historia y una actitud que se merecen un final feliz.