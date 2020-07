La SD Monterroso corre riesgo de desaparición si no recibe la ayuda municipal

Lavive la situación más crítica de sus 46 años de historia. La directiva del club, que preside Marcos Otero, expresó su intención de poner el club en manos del Ayuntamiento si el gobierno local no abona los 17.000 euros comprometidos este año con la entidad para afrontar las deudas y planificar la próxima temporada. La renuncia de la directiva podría abocar a la desaparición de una entidad que maneja nueve equipos de distintas categorías, entre ellos los vinculados a las escuelas deportivas municipales, un cometido que el Concello monterrosino no tiene capacidad para asumir.

Las reacciones no se hicieron esperar tras el anuncio de la directiva de presentar su dimisión en la asamblea convocada para el 11 de julio. El alcalde, Antonio Gato Soengas, prometió una solución a través la comisión de reconstrucción para paliar los daños de la crisis del coronavirus, que abordará la concesión de una ayuda al club con el fin de paliar esta situación. El acuerdo de la comisión, que se reunirá la semana próxima, tendrá que se ratificado por el pleno y expuesto al público.

"O proceso é moi similar ao da aprobación dos orzamentos, que a oposición e o presidente do clube e concelleiro do PP non quixo apoiar no seu día", manifestó Antonio Gato. El regidor precisó que la negociación del proyecto presupuestario "non é un fracaso só do alcalde, senón de todos os grupos", manifestó el regidor. La falta de ayudas por falta de presupuestos no se limita a la SD Monterroso, sino que se extiende al conjunto del tejido asociativo local.

El grupo municipal del PSOE solicitó la convocatoria de un pleno extraordinario con el fin de aprobar una modificación de créditos "de partidas non comprometidas para destinar estes recursos ás subvencións nominativas para entidades culturais, deportivas e doutro tipo", precisó su portavoz, Rafael García.

El PSOE justifica su petición ante "a situación extrema na que se atopa o tecido asociativo" por la falta de presupuestos, lo que provoca que el Ayuntamiento se encuentre a estas alturas del año cun "orzamento prorrogado do ano pasado e, consecuentemente, todas as asociacións e clubes se atopan sin recibir as subvencións nominativas".

AL LÍMITE. El presidente del Monterroso explicó a este periódico que el Concello "incumpriu a entrega dos 17.000 euros comprometidos para a afrontar os gastos da tempada. Debemos cartos á empresa dos autobuses e por outros servizos. Non podemos arriscarnos a seguir co proxecto deportivo cando non sabemos se poderemos cubrir as nosas obrigas".

El Ayuntamiento tampoco le entregó al Monterroso la ayuda de 6.000 euros, incluida en el plan único de la Diputación para financiar el Torneo Promesas, que no se celebró a causa de la pandemia. "O alcalde destinou os fondos a outro cometido, pero podían utilizarse a pagar débedas do clube, ao non ter cobrado a subvención prevista, ou ben ao arranxo do campo, que é municipal".

La falta de presupuesto, dice Otero, "é debida á negativa do alcalde a negociar coa oposición, cando en minoría non pode impoñer o seu criterio, pero prefiere botarlle as culpas a outros e fomentar a crispación".

La directiva del club se siente abandonada

La SD Monterroso tiene un presupuesto de 80.000 euros, de los que casi una cuarta parte iba a cubrirse con la aportación municipal. La directiva no tendría problemas en seguir si se soluciona la situación, pero se siente abandonada tras "salvar unha importante débeda e comezar a tempada pasada de cero. Agora que aparecía a luz, puxéronnos a soga ao pescozo", dice Otero.



200 niños

Junto a los equipos de aficionados y veteranos, el Monterroso gestiona una cantera con 200 niños.