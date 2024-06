Sardiñas e música no San Xoán de Antas de Ulla

Antas de Ulla celebra o de semana a festividade de San Xoán, un dos patróns do Concello. Un dos actos centrais será "a sardiñada, con tres charangas para animar a fogueira co Lume Novo", explicou a alcaldesa, Pilar García Porto.

Os actos comezarán este domingo ás 19.30 horas co roteiro musical e teatral Herbiñas de San Xoán que sairá desde a Praza do Concello e percorrerá as rúas da vila. A asociación cultural A Fiadeira é a encargada de desenvolver "esta gala coa que pecha o curso", segundo indicou a rexedora. Colaboran o Grupo de Teatro de Antas de Ulla e o Concello.

En Antas de Ulla temos unha ampla vida cultural"

Á noite, a partires das 21.00 horas dará inicio a noite de charangas con Era Visto, Támega e Os Pendellos. Media hora despois será a cea na Praza Nova, con liscos, sardiñas, pan e larpeira ao prezo de cinco euros. Os tiques poden adquirirse nos establecementos da vila e a través da SD Antas. A fogueira prenderase na rúa Rodeiro á medianoite.

O luns continúa a festa

Na xornada do luns, a festa retómase ás 11.30 cun pasarrúas da Banda de Música de Antas de Ulla, que tamén actuará logo da misa e da procesión que haberá ás 13.00 horas. Pola tarde, entre as 17.00 e as 20.00 horas, haberá xogos tradicionais organizados por Xotramu e, pola noite, ás 23.00, a cargo da Banda de Música de Antas de Ulla "un espectáculo que se chama Rebobinando e nos vai a achegar á música dos anos oitenta.

Está pensado para o público en xeral", indicou a alcaldesa. "Coa celebración do San Xoán o que pretendemos é integrar e implicar aos colectivos de Antas de Ulla e facer unha festa para os veciños, na que se implica a comisión organizadora —formada por unhas rapazas da vila— e tamén o Concello e os colectivos culturais, porque en Antas de Ulla temos unha ampla vida cultural e contamos con eles", engadiu.

Eventos deportivos

A maiores das celebracións do San Xoán, Antas de Ulla acollerá o fin de semana dous eventos deportivos, un deles xa consolidado, a sétima edición da Antas Cup, un campionato de fútbol 8 en categorías biberón, alevín, benxamín e prebenxamín organizada pola SD Antas en colaboración co Concello. "Comezou onte e rematará o domingo, cun elevado número de participantes".

O outro grande evento deportivo será "a primeira Carreira Popular de Antas de Ulla e Andaina, na que xa superamos os 400 inscritos e que intentaremos consolidar". Son 10 quilómetros na carreira e cinco na andaina, "que pasan polo punto clave que é o Centro xeográfico de Galicia, cun trazado que está pensado para a superación pero tamén o desfrute".

Os cinco quilómetros finais son unha baixada "case continua que discorre por zonas de carballeiras, con sombras, nunha paisaxe da Galicia máis tradicional e nun circuíto mixto de terra e asfalto", destacou a rexedora.

"O que pretendemos con estes eventos —xunto co slalom que se celebrou a semana pasada— é poñer no mapa ao noso concello cos eventos deportivos, Contamos cunha riqueza natural e patrimonial que se presta para promover o noso concello a través da práctica do deporte", sinalou García Porto.

A alcaldesa animou a achegarse a Antas de Ulla esta fin de semana para gozar da festa e do deporte.