Sanidade desaconseja el baño en el área fluvial del río Furelos, en Melide

LUGO. La Dirección Xeral de Saúde Pública, dependiente de la Consellería de Sanidade, ha enviado un escrito al Concello de Melide para comunicarle que el agua de la playa del río Furelos tiene «clasificación sanitaria insuficiente» y, por lo tanto, aconseja «a prohibición ou recomendación de absterse do baño».

El director xeral de Saúde Pública, Andrés Paz-Ares Rodríguez, respondió esta semana a la petición de información de la asociación vecinal Melidá, que se interesaba por la información enviada al respecto al Concello de Melide.

Paz-Ares confirmó que, tanto en mayo de este año como en el mismo mes del año pasado, la Dirección Xeral de Saúde Pública envió sendos escritos para comunicar las deficiencias de las aguas al gobierno local. En los escritos remitidos se recordaba el deber de instalar carteles para advertir a los bañistas de la calidad insuficiente de las aguas, «para evitar a súa exposición á contaminación».

La asociación Melidá critica, en este sentido, el proceder del gobierno local, pues «no verán de 2007, a pesar da notificación oficial, puxo carteis anunciando que a calidade das augas da praia fluvial de Furelos era suficiente, mentindo ao pobo de Melide e poñendo en risco a saúde dos centos de persoas que se bañaron no río este ano». El colectivo Melidá espera que esta situación no se repita este verano y que se informe adecuadamente a los usuarios de la playa fluvial.

La alcaldesa de Melide, Dalia García, anunció recientemente que se realizaría un estudio para detectar posibles focos de contaminación en el río y eliminarlos. Los integrantes de Melidá esperan que este análisis «inclúa a totalidade do tramo fluvial no municipio melidense e os posibles vertidos augas arriba no concello veciño de Toques».