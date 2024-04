Alfonso Rueda teme un cambio de postura del PSOE con Altri

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, garantizó que su Gobierno estará "comprometido" con aquellos proyectos que creen empleo y cumplan los requisitos medioambientales, en referencia tanto a Altri como a cualquier otro que genere riqueza en Galicia. Pero demandó idéntico compromiso al Gobierno central, ya que Rueda teme que el PSOE esté cambiando de opinión respecto a la fábrica que proyecta la multinacional portuguesa en Palas de Rei. En todo caso, volverá a poner Altri sobre la mesa en su próxima reunión con Pedro Sánchez, que no se demorará mucho una vez tomó posesión como presidente gallego.

"Están preparando a negativa dos fondos europeos para Altri?", le preguntó Alfonso Rueda a José Ramón Gómez Besteiro en el primer cara a cara de ambos políticos. El portavoz socialista llevó el tema de la pastera lusa a la primera sesión de control de la legislatura, pero en realidad ambos políticos pasaron batante de puntillas por el tema.

Besteiro reclamó sobre todo "información" sobre la planta de Altri ya que "a obriga da Xunta é resolver as dúbidas dos galegos", porque el silencio genera incertidumbre y temor, razonó, recordando que la imagen de los gallegos de las celulosas es que "botan fume e olen mal". "Terán que explicar o baile de cifras de empregos, que empezaron en 4.000 e xa son menos de 500, e tamén saber se vai haber financiamento da Xunta para o proxecto, ou se implicará modificacións no mapa forestal de Galicia". "Non se pode zanxar a cuestión simplemente dicindo que se verá se cumpre ou non a lexislación", criticó el lucense.

En respuesta, Alfonso Rueda exhibió el compromiso de la Xunta con Altri y recordó que tiene ese mismo compromiso por parte de Pedro Sánchez, ya que en su última reunión "díxome que estaba informado do proxecto e incluso me comprometeu unha cifra" de fondos europeos para la fábrica de Palas. Sin embargo, vistas las reticencias del PSdeG al proyecto, Rueda se pregunta si hubo "cambio de opinión" en los socialistas "froito das presións". Y le recordó a Besteiro que si le exigen cofinanciación a la Xunta, "estaremos moi atentos" para ver "si lle piden cofinanciamento a todo o mundo" a la hora de asignar fondos europeos.

Rueda también recordó que días atrás coincidió en un foro con Valentín González Formoso, "máximo responsable do PSdeG" al menos hasta el domingo, que dijo que "non se iba deixar amedrentar polos que están no non permanente", unas fuerzas políticas que buscan "paralizar Galicia". El titular de la Xunta animó a Besteiro a imitar a Formoso y ser un político "responsable e coherente". "Sexa valente e teña postura de país", le pidió Rueda al portavoa socialista.

En todo caso, el debate de Altri, que se esperaba incluso más acalorado e intenso, acabó un tanto diluido en un cara a cara más genérico sobre política industrial. Besteiro ofreció una serie de datos sobre la deriva industrial gallega desde 2009 que la aleja del objetivo europeo de que el peso del sector en el PIB alcance el 20%. Y recordó la pérdida de galleguidad de empresas como las cajas, R, Fenosa, Fandicosta, Pescanova o Albo, o la marcha de otras como Gamesa, Vestas, Poligal, Isolux...

"Non atoparon unha porta á que chamar nos momentos de necesidade", lamentó Besteiro, que cree que la Xunta "impuxo a renuncia como política industrial". También le reprochó la baja ejecución de fondos europeos a la Xunta, 630 millones de más de 1.500, "apenas o 40%".

Rueda le recordó que los gallegos acaban de avalar en las urnas el programa industrial y económico del PPdeG, por lo que "cumpriremos con el" en estos cuatro años. Y recordó que los 1.500 millones de fondos europeos repartidos por el Gobierno central "son asignados, pero non transferidos", por lo que la Xunta solo puede ejecutar "os transferidos". Y de ellos, según datos recientes del ministerio, "Galicia é a segunda comunidade con maior grao de execución deses fondos".

Lorenzana apremia al PSdeG: "Posiciónense sobre Altri"

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, exigió al PSdeG un "posicionamento" sobre el proyecto de Altri en particular y la política industrial en general en Galicia. "O proxecto está en información pública, son 8.500 páxinas cos mesmos datos de sempre: 500 empregos directos e 2.000 indirectos", recordó Lorenzana, que pidió a los socialistas gallegos que lo consulten y después elijan si se suman a la Galicia que genere empleo, riqueza y futuro "ou se están no atraso co BNG".

Fue en respuesta a una pregunta en el pleno del Parlamento a la socialista Patricia Iglesias, que cuestionó que el proyecto que hay ahora mismo sobre la mesa para Palas no es el mismo que se 'vendió' antes de las elecciones, con baile de cifras y a su juicio ocultando que implicaría una macrocelulosa. "Non sabemos moi ben a que proxecto prestar atención", protestó la coruñesa, que recordó que hay "20.000 alegacións pendentes de resolver". Además, la esencia de la pregunta era la misma que la que formuló Besteiro una hora antes: "Vai haber fondos propios da Xunta para o proxecto?".

La conselleira de Economía fue clara al respecto: "Compromiso absoluto" de la Xunta con Altri o cualquier otro proyecto que genere empleo en Galicia y cumpla la ley. Eso sí, cuestionó que sea el Gobierno gallego quien tenga que "sacar 200 millóns de fondos propios de servizos como sanidade ou educación para destinalos a Altri" mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez retiene 33.000 millóns de fondos industriales de los Perte y acabará devolviéndolos a Bruselas por no lograr ejecutarlos. De hecho, recordó que solo el 27% de sos fondos llegaron por ahora a las empresas.

"Teñen que posicionarse", insistió Lorenzana. "O PSdeG debe liderar a súa posición política e non deixar fagocitarse polo que pensen outros partidos políticos", insinuando que los socialistas gallegos cambiaron de opinión dejándose llevar por el BNG.

Manifestación de Ulloa Viva

La Plataforma Ulloa Viva ha convocado una manifestación en Palas de Rei el próximo 26 de mayo "contra la macrocelulosa que Altri quiere instalar en el corazón de Galicia"