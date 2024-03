Rueda mantiene el apoyo a Altri y carga contra los opositores al proyecto

El presidente gallego en funciones, Alfonso Rueda, ratificó este jueves su apoyo para que la promotora Greenfiber, participada por Altri y Greenalia, instale la macroplanta de celulosa y fibras textiles en el municipio de Palas de Rei. De hecho, Rueda no ha descartado el mecanismo de la expropiación forzosa de terrenos, que afectaría a cuatro municipios, en el caso de que los vecinos no vendiesen, aunque destacó que "o normal e a primeira obriga da compañía é chegar a acordos voluntarios", indicó.

Rueda indicó que desconoce el "detalle" del procedimiento de compra de los terrenos, por lo que aboga por "esperar" por si la Administración tuviese que tomar alguna decisión. En este sentido, ha recordado que "non sería a primeira vez que se utilizasen outros procedementos", en alusión a las expropiaciones. El presidente respondió así al ser preguntado directamente sobre si su gobierno descarta emplear el procedimiento de expropiación para facilitar la implantación de este proyecto industrial que provoca una fuerte oposición en entidades ecologistas, en gran parte de la población, y en sectores de la oposición.

Rueda ha aprovechado para responder a las críticas que está recibiendo el proyecto, y censuró lo que considera que é un "non por sistema sen coñecer os detalles". Así, ha rechazado "opinións apriorísticas" por las que, según añadió, "pérdense moitas oportunidades", y cargó contra los que, según él, "din sempre que non a calquera cousa que se poida facer", una actitud que achacó fundamentalmente al BNG.

De hecho, Rueda secundó su apoyo al proyecto de Altri tras el rechazo público que este jueves mismo manifestó el BNG a la instalación de la planta, que quiebra el apoyo unánime que había recibido en el Parlamento gallego en febrero de 2022, cuando el proyecto aprobado se refería a una planta solamente textil y ubicada en la comarca de A Mariña.

Se trata de la primera declaración negativa al proyecto de Altri de la directiva del partido nacionalista –al que, hasta ahora, se habían opuesto en agrupaciones locales– y la primera firme de la oposición a la espera de la postura del PSOE, que también manifestó su negativa en la agrupación de Palas. Esta creciente división política se suma a las críticas de colectivos vecinales y ecologistas que no pararon de aumentar desde que se conocieron sus pormenores.

Cancelación de reuniones

La empresa canceló las reuniones informativas que tenía previstas este jueves por la tarde en Santiso, Agolada y Antas de Ulla, tras la reunión que celebró por la mañana en Melide.

En un comunicado, la firma justificó esta cancelación en "la actitud agresiva y en aumento de determinados colectivos". Desde el Concello de Melide, por su parte, negaron que se produjese ningún tipo de agresión, más que la oposición de vecinos y colectivos, que ya el miércoles pasado cerraron las reuniones bajo la consigna de "Altri, non!", ante lo que consideran un atropello social y medioambiental en la comarca. Desde el Concello de Agolada criticaron la cancelación, que "deixa a veciñanza sen respostas e sen coñecer un proxecto con importante repercusión para a contorna".

En las redes de la Plataforma Ulloa Viva, su portavoz, Marta Gontá, consideró "intolerable" que la empresa dijese que suspende las reuniones por una actitud violenta, "pois a violencia non é unha palabra que se poida utilizar á lixeira". "Violencia é que te queiran botar da casa, que queiran expropiar as túas fincas, e que nin sequera teñan a decencia de vir falar contigo. Esa é a violencia. E non catro carteis que che poñen mentres estás sentado no teu sitio. Iso é liberdade de expresión. Talvez non están moi afeitos, pero van ter que afacerse, porque nesta comarca imos dicir o que pensamos, guste ou non", destacó.