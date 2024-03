Rueda defiende la "rigurosidad" de la Xunta con Altri frente a los que quieren "paralizarlo"

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha defendido los trámites "absolutamente rigurosos" que siguió la Administración con el proyecto de la planta que planea Altri para Palas de Rei, frente a sectores de la población que, según les ha afeado, quieren "paralizarlo".

Tras visitar unas obras en la AG-59, Rueda ha sido preguntado sobre la contestación social que genera este proyecto industrial, especialmente de entidades ecologistas, y sobre si teme que la justicia acabe por frenarlo como ocurrió con recientes sentencias judiciales con numerosos parques eólicos en Galicia.

"Quiero, primero, mandar un mensaje de tranquilidad", ha respondido el presidente de la Xunta, quien ha hablado "en general" y ha garantizado que "todos" los proyectos a los que la Administración autonómica ha dado el visto bueno "están examinados de un modo muy estricto".

De hecho, ha asegurado que hay iniciativas que "no van adelante, precisamente, porque no tienen ese visto bueno". Así, Rueda ha insistido en esa llamada a la "tranquilidad", porque hay "ciertos sectores" -ha esgrimido- que están "expandiendo una imagen" de que "no hay rigor" en estas tramitaciones.

"Todo lo contrario", ha desmentido a continuación, porque son "técnicos" de la Xunta los que deciden porque "tienen los informes favorables y porque cumple" después de "un examen muy riguroso, con toda la normativa y las condiciones que debe cumplir".

PIDE "RIGOR". Alfonso Rueda ha destacado que el proyecto de Altri en Palas de Rei creará "2.500 puestos de trabajo estructurales" y que, de esta factoría, puede "depender mucha más actividad económica" a impulsar esta zona del interior lucense desde el punto de vista industrial y de "fijar población".

"Por lo tanto, yo pido rigor. Yo soy el primer interesado y obligado a que se cumpla la normativa, pero también el primer obligado a reaccionar frente a movimientos que puedan venir que simplemente buscan paralizarlo y al final conseguir que en Galicia no se haga nada", ha arremetido.

Rueda ha insistido en que este proyecto es una "oportunidad" de creación de riqueza que, si no se asienta en esta comunidad, se irá "para otros lados". Por eso, ha prometido hacer "todo lo posible" para que la iniciativa de Altri "se quede en Galicia" y "no sea aprovechada por otros".

Ángeles Vázquez: "Los requerimientos son máximos"

En la misma línea, la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha lanzado este lunes otro mensaje de "tranquilidad total y absoluta" con la instalación de la fábrica.

En declaraciones a los medios en una visita al Biopolo de A Sionlla, la responsable de Medio Ambiente ha señalado que el proyecto de Altri, "por sus dimensiones y por todo lo que tiene que tratar", está sometido a diferentes requisitos como "la incidencia ambiental, la autorización ambiental integrada o el IPPC", por lo que ha asegurado que "tiene que pasar todos los filtros habidos y por haber, tanto de emisiones, sostenibilidad, como en el caso de autorización de agua cómo va a revertir en nuestros ríos".

En este sentido, ha insistido en que la factoría cogerá agua del embalse de Portodemouros, pero "el 65% de esa agua que consuman irá de nuevo al embalse incluso con mejores condiciones que con la que la captan".

Así, tras las críticas de asociaciones ecologistas, Ángeles Vázquez ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad". "Cualquier empresa que se asiente en Galicia le damos facilidades, pero siempre cumpliendo la ley. Si no fuera así, no seríamos la segunda comunidad que más reducimos las emisiones de CO2 desde 1990", ha reivindicado.

"Mensaje de tranquilidad total y absoluta", ha vuelto a insistir antes de recordar que "los requerimientos son máximos". Ahora, ha añadido, el proyecto se encuentra en la etapa de exposición pública en la que a Augas de Galicia "llegaron todas las alegaciones, que tienen que contestarse". Lo mismo hará Medio Ambiente, según ha afirmado, en cuanto acabe el proceso.

"Facilidades todas, pero cumplimiento de la ley totalmente estrictos. Somos más estrictos que cualquier otra comunidad autónoma del resto de España", ha zanjado Ángeles Vázquez.