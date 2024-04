Rueda defiende que los "beneficios" de la planta de Altri serían "muy superiores" a los perjuicios

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha instado a tener "tranquilidad" sobre el proyecto de Altri en Palas de Rei porque el gobierno gallego va a ser "absolutamente riguroso" en su tramitación y cree que si hubiese algún impacto negativo "los beneficios serían muy superiores".

En su comparecencia tras el Consello de la Xunta, ha insistido en que "si se puede autorizar se autorizará y si no, no", y ha criticado los "planteamientos demagógicos y la tergiversación" que le parece que existen sobre esta planta para fabricar fibras textiles, que incluye una celulosa, y que aún se encuentra "al inicio el proceso" de evaluación.

Se trata de "afirmaciones categóricas en negativo", según Rueda, que además considera que en muchos casos no se van a cumplir, por lo que ha pedido "tiempo, paciencia y confianza" en el proyecto para Palas de Rei, ya que aún tiene que avanzar la tramitación ante los diferentes organismos y, por su parte, la Xunta "si no se cumplen estrictamente las condiciones obligadas no otorgaría la autorización", ha aseverado.

En todo caso, como "reflexión general" ha dicho que "Galicia no está para prescindir alegremente, y diciendo que no desde un principio sin analizar nada, a muchos puestos de trabajo", en una zona donde son "especialmente necesarios", ha recordado.

Los impactos negativos que pueda tener el proyecto van a estar "totalmente medidos", ha asegurado Rueda, y si al final se instala la empresa es "porque puede estar ahí y cumple con los parámetros y, por lo tanto, va a tener efectos beneficiosos".

Y "si algún efecto perjudicial tuviera, creo que los beneficios serían muy superiores e incluso podrían compensar, si es que se produjeran", ha añadido.

Pacma alerta del "grave impacto ambiental" en una zona protegida

Por su parte, el Partido Animalista Pacma ha expresado su rechazo a la instalación de una "megaplanta" de celulosa ante la propuesta de la empresa Altri para ubicar una factoría en Palas de Rei.

En un comunicado remitido a los medios, la formación política traslada su preocupación por el "grave impacto ambiental" que estas instalaciones provocarían, con "consecuencias desastrosas para el entorno natural de Galicia".

De este modo, la formación se une a las entidades ecologistas que rechazan el proyecto en Palas de Rei al considerar que supone "una amenaza directa" para el "corazón de Galicia".

Pacma ha advertido de que consumiría "más de 46 millones de litros de agua al día", equivalente al "total de la provincia de Lugo". Además, avisa de posibles vertidos al río Ulla y de un aumento de la eucaliptización.

"La ubicación propuesta para esta fábrica es completamente inapropiada. No solo está en las inmediaciones de una zona protegida de la Red Natura, sino que además amenaza la biodiversidad única de la región", declara la coordinadora provincial del Partido en Coruña, Manuela García.

Además, apunta que la cercanía de la fábrica al Camino de Santiago y su impacto visual, especialmente con una chimenea de 75 metros de altura, también plantea preocupaciones sobre el turismo y el patrimonio cultural locales.

Ante ello, Pacma critica la "falta de consideración" hacia el futuro ambiental de Galicia, ya que la solicitud de captación de agua por parte de la empresa no ha tenido en cuenta las proyecciones de cambio climático ni la posible escasez de recursos hídricos.

Además, la formación ha advertido de que la megafábrica produciría emisiones significativas de contaminantes atmosféricos, como azufre, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono, lo que podría influir en la calidad del aire y la salud de los vecinos.

Por último, sobre la financiación del proyecto, Pacma cuestiona el uso de fondos públicos (aproximadamente 250 millones de euros) para respaldar una iniciativa que no estaría cumpliendo con los estándares de sostenibilidad ambiental.

La CIG pide a la Xunta "valentía política" en industria y empleo

Centenares de personas recorrieron Santiago este jueves en defensa del empleo y contra la desindustrialización. LAVANDEIRA JR. (EFE)

Cientos de personas se han manifestado por las calles de Santiago de Compostela convocadas por el sindicato CIG-Industria, cuyo secretario nacional, Xoán Xosé Bouzas Aboi, ha reclamado al próximo gobierno de la Xunta "valentía política" en el ámbito industrial y en empleo.

Los manifestantes, que partieron del céntrico paseo de la Alameda, recorrieron varias calles para expresar su reclamación del mantenimiento del empleo y contra la desindustrialización.

La Xunta "no puede estar a expensas de lo que le digan las grandes eléctricas" u otras potentes industrias, comentó Bouzas Aboi a un grupo de periodistas al inicio del recorrido.

El dirigente sindical explicó que pesan "incertidumbres" sobre el futuro de algunos sectores y sobre determinadas fábricas como las de las multinacionales Stellantis en Vigo, Alcoa en San Cibrao o Endesa en As Pontes, y pidió al futuro nuevo gobierno autonómico una "planificación adecuada".

Subrayó que CIG-Industria convocó la manifestación pensando que ya estaría nombrado el nuevo gobierno de la Xunta, tras los comicios celebrados el pasado 18 de febrero, si bien no se conocerá hasta el domingo de la próxima semana (14 de abril) y tome posesión, previsiblemente al día siguiente, una vez que Alfonso Rueda sea investido de nuevo presidente en la Cámara autonómica el jueves 11 y tome posesión oficial del cargo el sábado 13 de abril.

Respecto al proyecto de la empresa portuguesa Altri de instalar una fábrica de fibras textiles en el municipio lucense de Palas de Reis, reprochó que se trata de una "industria de enclave", como se denomina a las que fabrican productos poco elaborados, generalmente en países en desarrollo, para mercados globales.

En ese sentido, consideró que la Xunta se equivocó al evaluar el proyecto como "estratégico" y lamentó que la empresa haya estado "ocultando información durante todo este tiempo" sobre las verdaderas intenciones de sus actividades, ya que el proyecto incluiría también una macrocelulosa.