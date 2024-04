Rueda pide al Gobierno que no cambie de postura sobre Altri y Besteiro solicita explicaciones a la Xunta

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha pedido al Gobierno central "responsabilidad" sobre el proyecto de Altri en Palas de Rei ya que hasta ahora se había mostrado "a favor" de la fábrica de fibras textiles y confía en que no haya "un cambio de postura".

Rueda ha respondido de esta manera a unas declaraciones del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en las que pidió a la empresa aclarar aspectos clave de su proyecto para Palas, como el impacto real en la economía y en el empleo, porque esas dudas han generado oposición social al proyecto. Al hilo de esta cuestión, el presidente gallego le ha dicho a Blanco que "tiene que saber que representa a un Gobierno que hasta ahora" se manifestó "a favor de la existencia de una empresa tractora que creará muchos puestos de trabajo y que es fundamental para el desarrollo económico de Galicia". "Supongo que seguirán en esa postura, siempre y cuando se cumplan las condiciones y circunstancias medioambientales que tiene que cumplir Altri", ha expuesto el dirigente autonómico.

En todo caso, ha reiterado que la Xunta será escrupulosa con el control sobre el proyecto y únicamente dará su visto bueno si supera los exámenes y autorizaciones pertinentes. Sin embargo, no es partidario de respaldar las posiciones de quienes dicen que esta iniciativa "no se puede ni considerar" y se limitan a "decir que no sin saber de que se trata" ya que ello supone "rechazar muchos puestos de trabajo y mucho futuro industrial cuando más se necesita". "Para eso que no cuenten con la Xunta y espero que tampoco cuenten con el Gobierno", ha apostillado Rueda que pide al Ejecutivo estatal "responsabilidad para examinar lo que hay y actuar en consecuencia.

Rueda ha abogado por "si se cumplen los requisitos darle para adelante (al proyecto) y si no se cumplen, por supuesto, decir que no".

El PSdeG exige información sobre su impacto en el empleo, el manejo del agua o la gestión de los lodos generados

Por su parte, el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha emplazado al Gobierno de la Xunta a "dar explicaciones" sobre el proyecto de la empresa portuguesa en el municipio lucense, ante la "incertidumbre" generada sobre supuestos cambios de planes. El portavoz parlamentario del PSdeG indicó en una conferencia de prensa que hace un par de años Altri anunció su intención de implantar una fábrica de fibras vegetales que planeaba generar 2.500 empleos con una "producción tremendamente ecológica" que suponía un "proyecto mediambientalmente óptimo". Observó que en el proyecto "no se hablaba de celulosa", pese a que ahora parece que el mismo haya derivado hacia esa producción, y que el número de empleos previsto se limite a "300 o 400".

Por ello, Besteiro opinó que el PPdeG, que gobierna en la Xunta desde hace más de una década, debe "dar explicaciones" sobre ese "proyecto estratégico para Galicia", tanto sobre su implicación, como sobre el "manejo del agua", la gestión de los lodos generados o si tiene la intención de poner fin a la moratoria vigente acerca de nuevas plantaciones de eucaliptos".

Besteiro aseguró que el PSdeG "defiende la implantación de industrias" en Galicia, pero consideró que corresponde al PPdeG informar sobre los compromisos contraídos con ese proyecto que genera "incertidumbre".