Rueda, sobre Altri: "Galicia non se pode permitir perder postos de traballo industrial"

El presidente gallego, Alfonso Rueda, expresó este lunes su "respecto" hacia la manifestación contra el proyecto de Altri llevada a cabo este domingo en Palas de Rei y afirmó que, en lo que le corresponde a sus competencias, la Xunta "está a avaliar" si "procede" dar luz verde a la fábrica a través de un estudio técnico que "garanta" que cumple con la legislación vigente. En todo caso, criticó la "intención política" que ve detrás de la protesta y recalcó que "Galicia non se pode permitir alegremente perder postos de traballo industrial.

Preguntado en rueda de prensa tras el Consello da Xunta, Rueda subrayó que, "se se autoriza" el proyecto por parte de la Administración autonómica, significa que "está absolutamente garantido que se cumpre" con la normativa ambiental. "Non sei a día de hoxe se vai ser unha realidade ou non, nin este nin ningún proxecto en tramitación. Correspóndenos dicir se é viable, e se non, non se poderá instalar", zanjó.

En todo caso, insistió en que su Ejecutivo tiene el cometido de "garantir futuro industrial e garantir postos de traballo" en la comunidad para que los gallegos, "non teñan que ir traballar a outras". "Non podemos deixar pasar oportunidades que outros aproveitarán sen ningunha dúbida".

En este sentido, llamó a esperar a que los técnicos rematen su evaluación de la iniciativa empresarial, si bien deslizó, remitiéndose a las "afirmacións desmentidas pola propia empresa" sobre las proyecciones de la generación de toxinas o las futuras dimensiones de la factoría de lyocell, que "hai datos que se deron por certos" durante la multitudinaria marcha de este domingo y "que non son así".

Al hilo, el presidente gallego afirmó que en la manifestación hubo "partidos políticos case asumindo papeis protagonistas" en la movilización y que, a pesar de "ter os mesmos datos que xa tiñan antes"", han esperado hasta después de las elecciones autonómicas para "mudar" su posición respecto a Altri.

En concreto, afeó la "actitude" del BNG, recordando la "oposición dura e radical" que mantuvo en su momento respecto a la instalación de Alcoa en A Mariña, y la "ambigüedade" del PSdeG, al que recordó que los fondos de los Pertes industriales a los que aspiran tanto Altri como otros "proxectos estratéxicos" para Galicia son "responsabilidade" del Gobierno central, del que lleva "dous anos" esperando a que "moa ficha". Incluso recordó que en su reunión entonces con Pedro Sánchez, este le aseguró su "disposición" a apoyar el proyecto de Altri, que luego "non se materializou".

Así las cosas, Rueda pidió "sentidiño" y "confianza" en una Xunta que estará "vixiante" en cuanto al desarrollo del proyecto de Altri. "Seguimos con ese proceso de avaliación cumprindo coa nosa obrigación", apostilló.

El BNG llevará una moción al Senado

La senadora del BNG, Carme da Silva, defenderá esta semana una moción para rechazar la instalación de la fábrica ante el “clamor social” de las calles que en una multitudinaria manifestación este domingo evidenció la posición contraria a la macrocelulosa.

El BNG pide el respaldo al resto de fuerzas de la Cámara Alta con el objetivo de instar al Gobierno a rechazar la inclusión del proyecto en el Perte de descarbonización, ya que la empresa portugesa aspira a conseguir 250 millones de euros en ayudas públicas.

En este sentido, pedirá al Ejecutivo que priorice la preservación del medio natural, el mantenimiento de las actividades agrícolas y pesqueras, optando por proyectos que favorezcan el desarrollo sostenible del país.

Besteiro dice que el proyecto va "más allá" de que a él no le guste

El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado este lunes que no le gusta el proyecto de la empresa portuguesa Altri de construir una fábrica en el municipio lucense de Palas de Rei, pero ha insistido en que la postura de su partido va "más allá" de su apreciación.

De este modo ha justificado su ausencia en la manifestación que congregó este domingo a miles de personas en Palas de Rei convocados por la plataforma Por unha Ulloa Viva para mostrar su rechazo a la implantación de una gran fábrica de producción de celulosa.

"Primero quiero manifestar nuestro respeto y la comprensión a la muchísima gente que se manifestó este domingo en Palas, donde por cierto había muchos socialistas", ha dicho Besteiro, quien ha expresado que a él no le gusta ese proyecto.