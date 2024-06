Rubén Losada, de Monterroso a México: "A forma cambia, o fondo vai ser igual"

Rubén Losada, natural de Monterroso, valora con una dicotomía la victoria de Claudia Sheinbaum para ser presidenta de México. De cara al exterior, considera importante "que sexa unha muller, a primeira presidenta en douscentos anos, que sucede a un señor populista e que vai ser unha referencia para América Latina porque vai poñer nun continente embarullado un horizonte de esquerdas". Pero la cara oscura es la interior. "Ela fala de que é filla do 68, fala da masacre de Tlatelolco,... pero non fala de transformar o país. Iso hai que velo nas aulas, na educación e eu non o vexo". Como resumen dice "vai supoñer un resumo na forma, pero non no fondo".

Losada es un monterrosino que vivió en la Puebla mexicana durante nueve años. Viaja continuamente al país como director comercial de un laboratorio veterinario y su trabajo lo ha llevado "a los 32 estados". Este domingo volverá.

Sobre las elecciones advierte de que coincidieron municipales, estatales y federales. Esos tres comicios juntos, que todos los candidatos figuren en la misma papeleta y que la urnas sean de cartón le hace preguntarse por la "fiabilidade" del proceso. A ese maremagnum añade que "hai coaccións" en el momento de votar. Hasta 38 candidatos fueron asesinados durante la campaña electoral. En su opinión, "quen gañaron foron os que quedaron na casa, uns cantos millóns". Indica que, después, el sistema de recuento es elevadamente complejo.

"Claudia Sheinbaum pode ser un cambio, substitúe a un señor de pelo branco e ela ten 61 años, foi alcaldesa da cidade de México e pode xerar ilusión e ser un revulsivo social e mundial. Vimos as declaracións de Yolanda Díaz e de Irene Montero, pero elas non viven en México, senón en Madrid", observa.

La desigualdad social, uno de los problemas de México

La desigualdad social es, a su modo de ver, uno de los problemas. "Eu vivía alí nunha gaiola de ouro, pero moita xente vive co básico". Por eso, Rubén Losada incide en que "todo vai ser igual porque a educación é privada, a sanidade é privada" se se pretende tener unos mínimos de calidad.

El origen de estas diferencias es que "eles non teñen cultura de pagar impostos, teñen cultura do efectivo; a carga fiscal é irrisoria". Esta situación no mejorará "porque os candidatos non falan da economía" que afecta a la gente; "falan de macroeconomía, falan das remesas que chegan dos Estados Unidos".

"México está dolarizado, polo que lle afectan as flutuacións da moeda", comenta cuando se le pregunta por una posible victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas de Estados Unidos. Asegura que "con Trump ou sen Trump, por tendencia, Estados Unidos busca man de obra e esa man é mexicana" porque sigue patente esa convicción de que "vou a Estados Unidos, gaño e mandodiñeiro". Si bien advierte de que el propio país es el que ahora "recibe inmigrantes colombianos e venezolanos".

No deja de apuntar algunos motivos para la esperanza mexicana, como que "é un país moi grande e moi rico, que traballa moi ben o turismo, que ten un sector agropecuario potentísimo..." Rubén Losada opina que lo que necesita es que alguien ponga un cierto orden.