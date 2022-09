Rocío Seijas: "As festas son este ano especiais"

As festas patronais son sempre importantes, pero desta volta o San Miguel de Monterroso é moi especial e agardado. "As festas son este ano especialmente importantes, porque é retomar a vida de hai tres anos", asevera a alcaldesa, Rocío Seijas. Unha volta á nova normalidade á que se suma o incentivo que supón para os negocios os cinco días de festas, que son ademais o "colofón" a todas as da contorna.

A isto hai que sumar a tradición que acompaña a cita, que fai que ata Monterroso se achegue xente de concellos limítrofes e doutros de máis lonxe para desfrutar dun ambiente festivo que aínda conserva recendos dun verán que foi "espectacular" en canto a visitantes, recorda a mandataria. Por diante aínda uns días de asueto para desfrutar das últimas actividades ao aire libre e encarar con forza o outono e o inverno que semellan vir peleóns, a tenor das previsións.

Ás ganas da xente de festexar súmase tamén que a cita é un revulsivo importante para o comercio e a hostalería local. "É un alicerce para os negocios do concello, tanto os de comida como de roupa, calzado, salóns de peiteado, complementos... e, por suposto, para a hostalería, pois son cinco días de festa para todos os públicos, que son un pouco o peche dun verán moi bo, como así o recoñecen os establecementos hostaleiros, que están contentísimos", sinala a mandataria monterrosina, quen alude a que ás numerosas visitas á área recreativa de A Peneda, "que é un pulo importante", sumouse "moita xente que tiña a súa casa na aldea e que volveu a Monterroso despois de anos sen vir".

Uns visitantes que puideron gozar dunha ampla programación tanto para os nenos como para os maiores e a alcaldesa congratúlase de que a actividade cultural se deixe sentir tamén na programación das patronais, detrás das cales está unha comisión de xente nova, cara a quen Seijas se desfai en eloxios. "É enorme o traballo que levan a cabo", conta a alcaldesa sobre un grupo de xente moza, do que destaca "as ganas de facer cousas, ese espírito e ímpeto que lle poñen. É un orgullo para nós", reitera, ao tempo que agradece a súa positiva actitude por apostar polo pobo "e facer cousas que axuden a revitalizalo".

Unha comisión coa que dende o gobermo local se colabora de maneira "moi estreita" e axúdase tanto en infraestruturas como cunha achega económica, cuxa contía será importante, pero irá en función do que recade a comisión, que volveu facer unha petición de donativos entre veciños e comerciantes.

FEIRA TRADICIONAL. Unha cita á que ao día do patrón do xoves suma tamén a feira mensual do día 1, que este ano cae en sábado, co que se agarda unha grande cantidade de visitantes a unha feira tradicional que suma oito séculos de historia "e está moi ben que a programación estea tamén enfocada á tradición, cun pasarrúas a cargo de Falcatrueiros e a banda municipal de Antas de Ulla para pór en valor a cita", asevera a mandataria. Seijas recorda a próxima apertura do novo centro de interpretación, "que pretende poñer en valor un acto cultural e económico con máis de 800 anos de historia e que será un referente a nivel nacional".

Un proxecto que se suma á ampla e variada oferta de actividades e servizos que ten en marcha o Concello co fin de axudar ás familias a conciliar e conseguir así que cada vez sexan máis os mozos que queiran quedar, ao tempo que outros moitos aposten por vir. A isto engádese o pulo que lle queren dar ao Camiño Santo ao seu paso polo municipio e á posta en valor da área recreativa da Peneda. Un proxecto este último "para o que xa temos unha memoria valorada e os permisos de todas as administracións afectadas e estamos pendentes de firmar un convenio coa Consellería de Medio Ambiente Territorio e Vivenda e o máis inmediato vai a ser a reforma integral da cafetería, dos accesos e dos baños", recalca Socío Seijas.