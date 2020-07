Independientes por Monterroso y PP cerraron el acuerdo de gobierno tras la sesión plenaria en la que los tres ediles de cada formación invistieron con sus votos a Rocío Seijas (IxM) como alcaldesa, en sustitución de Antonio Gato. Los integrantes de la coalición apuestan por un gobierno estable, con mayoría absoluta, para desbloquear la parálisis de la vida municipal "e acadar as inversións que precisa o municipio, despois do tempo perdido nos últimos meses, especialmente, pero tamén os últimos anos", indicó el recién estrenado ejecutivo local en un comunicado conjunto.

José Luis Fraga Torres, que tomó posesión como concejal en lugar del dimitido Gato, no apoyó la investidura de su compañera de lista electoral y anunció que se pasará al grupo mixto. Fraga se abstuvo, al igual que los tres ediles socialistas y el de Compromiso por Galicia.

IxM y PP elaboraron un acuerdo que prioriza aquellos asuntos "cunha incidencia directa na calidade de vida dos veciños". Seijas pilotará un gobierno en el que los concejales de su grupo estarán al frente de las áreas de Medio Ambiente, Urbanismo y Parques y Jardines. También asumirán la gestión del Ges y del servicio de limpieza.

Independientes por Monterroso tendrá la mitad de los puestos de la junta de gobierno, al igual que el PP, que se responsabilizará de las áreas de Obras e Infraestructuras, Medio Rural, Muller e Igualdade, Deportes e Xuventude y Desenvolvemento Económico e Industrial. Ambos grupos cogestionarán las áreas de Cultura y Turismo y Servizos Sociais.

La regidora y el portavoz popular, Eloy Pérez Sindín, destacaron que empezarán a trabajar de inmediato "nas numerosas frontes que ten abertas o Concello" y recalcaron su intención de actuar "con criterios de goberno único".

DISCURSO. En su discurso de investidura, Rocío Seijas pidió disculpas al vecindario "pola inestabilidade" en estos primeros doce meses de mandato y llamó a los ediles a limar "diferenzas persoais para traballar polo pobo". Seijas precisó que el último año "foi moi duro, xa que nos colocaron unilateralmente na oposición", explicó, en alusión a la ruptura de los tres ediles de IxM con Gato.

La regidora apostó por una "política de diálogo y de respecto institucional para acadar a convivencia que Monterroso necesita".

Un plan de inversiones, la potenciación de los servicios sociales y la mejora de las vías de comunicación centrarán los esfuerzos de Rocío Seijas.

La regidora aclaró que IxM "nunca estivo en contra de pactar no PP. Foi o que dixo no seu día Gato, pero mentiu para danar a nosa imaxe e xustificar a ruptura do grupo. Ao comezo do mandato propuxemos gobernar en solitario ou co PP. Así figura na documentación presentada ante o xulgado cando tramitamos a expulsión de Gato do noso grupo. Era el quen se opuxo ao pacto naquel entón".

Eloy Pérez Sindín justificó el apoyo del PP a Seijas "por responsabilidade e para sacar o municipio do estancamento e o déficit de xestión que padece".

A la sesión plenaria asistió la presidenta provincial del PP, Elena Candia, que expresó el compromiso de su partido "para dar solución aos problemas dos veciños. O PP practica a política da xestión e de dicir a verdade á xente".